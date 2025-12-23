Aprovecha la Beca Excelsior y estudia en NY sin pagar matrícula

Hace unos días, la gobernadora Kathy Hochul anunció el inicio de registros para solicitar la Beca Excelsior, un programa gubernamental que permite a estudiantes de familias con ingresos de hasta $125,000 acceder a una educación universitaria sin pago de matrícula en las universidades Estatal de Nueva York (SUNY en inglés) y de la Ciudad de Nueva York (CUNY en inglés), impulsando así la equidad educativa en el estado.

En su anuncio, realizado este 18 de diciembre, la gobernadora anunció que el proceso beneficiará a estudiantes universitarios que cursan el semestre de primavera de 2026 y permite a los estudiantes elegibles que planean matricularse a tiempo completo en una universidad de dos o cuatro años de SUNY o CUNY, así como a quienes no presentaron la solicitud de otoño.

Recordó que este programa busca eliminar las barreras financieras para la educación superior al cubrir los costos de matrícula, permitiendo a un mayor número de estudiantes neoyorquinos alcanzar sus metas universitarias sin endeudarse.

“Cada año, la Beca Excelsior ayuda a transformar la vida de decenas de miles de estudiantes neoyorquinos al hacer realidad la gratuidad de la matrícula universitaria y fortalecer la asequibilidad en todo el estado”, declaró Hochul. “Este programa consolida nuestro compromiso de garantizar que todos los estudiantes elegibles puedan obtener un título sin el peso de las deudas. Cuando invertimos en nuestros estudiantes, invertimos en las familias, las comunidades y el futuro del estado de Nueva York”.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Beca Excelsior?

Para ser elegible, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener un ingreso familiar federal combinado ajustado de $125,000 o menos

ajustado de $125,000 o menos Cursar una licenciatura a tiempo completo en una universidad o colegio de SUNY o CUNY

Completar al menos 30 créditos por año en un programa de estudio aprobado

aprobado Una vez graduado, el beneficiario se debe comprometer a vivir y trabajar en el estado de Nueva York al menos por el mismo número de años que el beneficiario recibió su beca

Para solicitar su registro, los estudiantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y la solicitud del Programa de Asistencia de Matrícula del Estado de Nueva York (TAP). La recepción de solicitudes para la beca de primavera de 2026 estará disponible hasta el 3 de febrero de 2026. Para obtener más información o solicitar la beca, puedes visitar hesc.ny.gov/excelsior.

¿Cómo funciona la beca y qué es lo que no cubre?

Este tipo de apoyo educativo está concebido como un programa de ‘último pago’ o (last-dollar), en el que primero se aplican otras ayudas como la beca federal Pell y el programa TAP de NY, mientras que la Beca Excelsior solo cubre el balance restante de la matrícula (tuition).

Sin embargo, esta beca no cubre gastos de alojamiento, comida (room and board), libros ni tarifas administrativas, que suelen ser la parte más costosa de la estancia universitaria.

Un programa que busca cambiar la vida de miles de estudiantes en Nueva York

“Cada solicitud que procesamos y cada estudiante que apoyamos nos acerca a un futuro donde la educación universitaria gratuita no sea solo una aspiración, sino una realidad”, señaló Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York.

Y agregó que “la ampliación del acceso a la educación superior con la Beca Excelsior continúa transformando vidas en todo Nueva York”.

Durante el anuncio, el rector de SUNY, John B. King Jr., afirmó: “La Beca Excelsior ha contribuido a mejorar la asequibilidad y la movilidad ascendente al empoderar a los neoyorquinos para que busquen mejores oportunidades mediante la obtención de un título universitario. Seguiremos trabajando para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a una educación asequible y de primer nivel que les ayude a alcanzar sus sueños y alcanzar su máximo potencial”.

Finalmente, el rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, declaró: “Durante casi una década, la Beca Excelsior ha sido un componente importante del compromiso de CUNY con la asequibilidad, garantizando que miles de personas puedan obtener un título de alta calidad sin endeudarse y avanzar con confianza hacia su futuro”.

También animó encarecidamente a los estudiantes elegibles de CUNY a solicitar la beca, y agradeció a la gobernadora la inversión continua de nuestro estado en oportunidades como Excelsior para mantener la educación superior al alcance de todos los neoyorquinos”.

Una década de apoyo en busca de tener más estudiantes titulados en NY

La Beca Excelsior fue lanzada originalmente en 2017 y desde entonces ha permitido a cientos de estudiantes neoyorquinos asistir a universidades de Nueva York a recibir educación universitaria en SUNY y CUNY sin pagar matrícula. Este beneficio ha permitido el acceso a la educación superior a las familias de clase media y ha fortalecido la fuerza laboral neoyorquina.

Programas como la Beca Excelsior son promovidos por la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC en inglés), que durante casi una década ha ayudado a casi 300,000 estudiantes a alcanzar sus sueños universitarios, otorgando más de $935 millones en becas, subvenciones y condonación de préstamos.

La HESC cuenta con más de 30 programas de becas, subvenciones y condonación de préstamos, incluyendo el Programa de Asistencia para la Matrícula del Estado de Nueva York y la Beca Excelsior, además de brindar programas de orientación a familias y consejeros que buscan poner la universidad al alcance de cientos de miles de neoyorquinos cada año.

