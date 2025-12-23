Cómo conservar las sobras de Navidad correctamente

Se acerca la Navidad y, con ella, las cenas copiosas. Es inevitable que queden alimentos para los días siguientes, pero el secreto para disfrutar del famoso “recalentado” no está solo en el sabor, sino en la seguridad alimentaria.

Para que tus alimentos conserven su textura, sabor y frescura, es fundamental refrigerarlos o congelarlos de manera técnica. Aquí te explicamos cómo hacerlo de la mano de expertos.

El truco maestro: minimizar el aire

La ingeniera en alimentos Montse Meléndez destaca que el truco más efectivo es minimizar el aire al guardar la comida. ¿Por qué es tan importante?, porque evita las bacterias, al limitar el oxígeno, reducimos el combustible principal para las bacterias aeróbicas.

También previene la oxidación, y de esta manera se evita que los lípidos (grasas) se oxiden, manteniendo el sabor original.Llenar los envase a tope tiene un efecto de vacío casero, esta es una técnica de conservación por exclusión de aire.

¿Se puede guardar la comida caliente?

Existe el mito de que guardar la comida caliente daña el electrodoméstico, pero la realidad es otra. No pasa nada si guardas los alimentos tibios. Los refrigeradores modernos están diseñados para gestionar cargas térmicas eficientemente.

Lo realmente vital es cruzar la “Zona de Peligro” (entre 5°C y 60°C) lo más rápido posible. Al guardar la comida apenas terminen de cenar, aseguras que las bacterias no tengan tiempo de multiplicarse exponencialmente.

Tips de oro para almacenar tus sobras navideñas

Para garantizar que tu cena siga siendo deliciosa y segura, sigue estas recomendaciones de los profesionales:

Tiempos de consumo seguros: Con una buena técnica de almacenaje, el recalentado dura de 3 a 4 días en el refrigerador y hasta 4 meses en el congelador. La regla de las 2 horas: La comida no debe estar fuera de refrigeración por más de 120 minutos. En cuanto terminen de cenar, utiliza envases herméticos. Llenado total: Procura llenar los recipientes a tope. Si dejas mucho espacio libre, el oxígeno sobrante puede promover que la comida se eche a perder más rápido. Congelación por porciones: Si decides congelar, hazlo en porciones individuales. Esto te permite recalentar solo lo que vas a consumir, ya que nunca se debe volver a congelar un alimento que ya ha sido descongelado.

