Comunidad de Bushwick inaugura mural proinmigrante como acto de resistencia, dignidad y celebración

A pesar de las bajas temperaturas, residentes, líderes comunitarios, organizaciones sociales y funcionarios electos se reunieron este lunes 22 de diciembre en el corazón de Bushwick para inaugurar un mural de varios pisos que rinde homenaje a las familias trabajadoras inmigrantes y reafirma el compromiso de Nueva York con la defensa de la dignidad humana y los derechos de la comunidad inmigrante.

La obra, ubicada en la intersección de Gates Avenue e Irving Avenue, fue impulsada por Evergreen Initiative at The Action Lab, en colaboración con Make the Road New York y la coalición Hands Off NYC, como una intervención cultural frente al aumento de la criminalización, el hostigamiento y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado miedo, separaciones familiares y un profundo impacto en barrios inmigrantes de la ciudad.

Durante la inauguración, los asistentes observaron al artista Andre Trenier aplicar los últimos detalles del mural con aerosol, mientras líderes comunitarios, organizadores y funcionarios electos destacaron el arte como una herramienta de resistencia, organización y visibilización de las luchas sociales.

Jesús González, director sénior de Evergreen Initiative en The Action Lab, explicó el origen del proyecto y el mensaje que busca transmitir la obra.

“El arte mueve el corazón y mueve al pueblo. Esto es una celebración de los inmigrantes de nuestro barrio. muchas veces nuestra comunidad aparece en las noticias de manera negativa y hoy estamos aquí para celebrar la inmigración, a los inmigrantes y a nuestra comunidad, porque somos quienes creamos Nueva York”, expresó.

González también detalló los elementos simbólicos incluidos en el mural.

“Queríamos destacar a una mujer inmigrante junto a la generación futura, los mangos son un tributo a quienes venden frutas en la calle, a los fruteros. Mi padre es piragüero. Esto es un testimonio para la comunidad, porque el mensaje es claro: ‘Protege a la familia, protege a los inmigrantes’”.

La explicación del significado central de la obra estuvo a cargo de Kevin Ramos, organizador de Make the Road New York, quien subrayó que la imagen representa a las familias trabajadoras en todas sus formas.

“Hoy nos reunimos frente a este mural, un testimonio de dignidad y esfuerzo, donde vemos a una trabajadora junto a su hijo, reflejo del amor y la determinación de millones de personas que día a día sostienen vidas y comunidades; su labor, aunque muchas veces invisible, es esencial. La Estatua de la Libertad a su lado nos recuerda que este país fue construido por manos trabajadoras, por migrantes que transformaron sus sueños en realidad, porque la libertad no existe sin justicia laboral, sin respeto y sin derechos. Este mural envía un mensaje claro: manos fuera de nuestros trabajadores, de su dignidad y de su derecho a un futuro mejor; honrar a los trabajadores es honrar la base de nuestra sociedad, y el trabajo digno no es un privilegio, es un derecho”, afirmó.

Entre las asistentes estuvo Sonia Pérez, vendedora ambulante e integrante de la Junta Directiva de Make the Road New York, quien resaltó el mural como un reconocimiento a la clase trabajadora inmigrante.

“Este mural es un apoyo a las familias trabajadoras e inmigrantes, sin importar el tipo de trabajo que hagamos, somos quienes sostenemos la economía de Nueva York. Lo hicimos siempre y lo demostramos aún más durante la pandemia”, señaló.

El mural retrata a una trabajadora sosteniendo a su hijo, símbolo de las futuras generaciones, rodeada de elementos que evocan dignidad, resiliencia y esperanza. Inspirado en la Estatua de la Libertad, el fondo incorpora iconografía de la coalición Hands Off NYC, reforzando el llamado a proteger a las familias inmigrantes frente a políticas y prácticas abusivas. La fruta presente en la composición rinde homenaje a los vendedores ambulantes y fruteros, cuyo trabajo sostiene la vida cotidiana del vecindario.

La obra incluye texto bilingüe en inglés y español: “Protect Families. Protect Immigrants”. En la parte superior derecha también se lee HandsOffNYC.com, invitando a la comunidad a informarse y participar en entrenamientos comunitarios y talleres de Conozca Sus Derechos.

Durante la inauguración, la concejal Jennifer Gutiérrez subrayó el mensaje político y humano del mural.

“El arte siempre ha vivido en nuestras comunidades, denunciando injusticias y dando esperanza. Este mural nos recuerda que nuestros trabajadores, inmigrantes y comunidades diversas siguen bajo ataque y que esta lucha es constante”, expresó.

La inauguración marca el inicio de una activación cultural más amplia de la coalición Hands Off NYC, que contempla entrenamientos comunitarios a gran escala para preparar a miles de neoyorquinos a defender a inmigrantes frente a arrestos y redadas ilegales, así como talleres multilingües de Conozca Sus Derechos.

El evento concluyó entre aplausos y consignas coreadas por la multitud: “¡Sí se puede!” y “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, reafirmando que la comunidad inmigrante de Nueva York permanece unida, organizada y firme en la defensa de sus derechos.