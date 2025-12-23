Concejo de NYC cierra el año aprobando leyes que permitirían el acceso de más viviendas para las familias más pobres

El Concejo de la Ciudad de Nueva York está despidiendo 2025, aprobando un grupo de leyes para garantizar que cuando la municipalidad subsidie la construcción de viviendas, se garantice de una forma mucho más clara que se incluyan oportunidades de acceso a las familias de más bajos recursos, al tiempo que se preserven las unidades asequibles existentes.

Esto sucede en un año en el cual la crisis de vivienda en la Gran Manzana toca los límites de lo dramático, con la expulsión de miles de familias que no tienen cómo mantenerse en los vecindarios en los cuales han vivido incluso por décadas, ante el aumento de las rentas inmobiliarias que se perfilan como una de las más altas del mundo.

También los legisladores locales cierran este año, aprobando la controversial Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA) que “abre la puerta” al modelo de vivienda social, al dar la primera oportunidad a ciertas organizaciones comunitarias a convertirse en propietarios de edificios.

El telón de fondo para la aprobación de estas legislaciones en muy claro: las viviendas subsidiadas por la ciudad se han vuelto cada vez menos asequibles para los neoyorquinos. A pesar de que el 23% de los hogares que alquilan tienen más de 4 miembros, sólo alrededor del 7% de las nuevas construcciones de viviendas financiadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) consisten en unidades de tres o más dormitorios.

Hay otro dato que impulsó a los legisladores a dar luz verde a estas normas: las oportunidades de acceso a ser propietario de vivienda asequible se han reducido. Solo alrededor del 2% de las nuevas construcciones subsidiadas por HPD durante los últimos cinco años han sido destinadas para que familias sean dueños de su propio techo. A la par, la Gran Manzana ha perdido decenas de miles de propietarios de viviendas afroamericanos.

Los proyectos de ley aprobados recientemente tratan de abordar estas deficiencias.

Específicamente la legislación 958-A, patrocinada por la presidenta del Concejo Adrienne Adams, duplicaría aproximadamente la producción de oportunidades de acceso a la propiedad de vivienda asequible financiadas por la Ciudad, al exigir que al menos el 4% de todas las unidades de este tipo de construcción, sean para que sus residentes tengan la llave como dueños del inmueble.

“El sueño de ser propietario de una vivienda, es casi que inalcanzable para muchas familias. Se sigue expulsando a los trabajadores de sus comunidades y privándonos de la fortaleza que la diversidad familiar aporta a nuestra ciudad. Al duplicar las oportunidades de acceso a viviendas asequibles, nos aseguramos de que la ciudad destine más recursos a la construcción de viviendas asequibles y apoye a los neoyorquinos que desean permanecer en la ciudad que aman”, interpretó Adams.

Desde 2017…

Otras legislaciones aprobadas por la cámara impactarán el mercado inmobiliario de alquileres.

En primer lugar, la legislación 1433-A, patrocinada por el concejal Eric Dinowitz, exige que a partir del 1 de julio de 2027, al menos el 25% de las unidades de alquiler asequibles financiadas por la Ciudad sean de dos dormitorios y el 15% de tres dormitorios.

“Las familias con hijos están abandonando nuestra ciudad a un ritmo mayor que cualquier otro grupo. Con la aprobación de mi proyecto de ley, damos un paso importante para garantizar que las familias puedan permitirse vivir aquí y criar a sus hijos en las comunidades que consideran su hogar. La ciudad de Nueva York debe ser un lugar donde las familias puedan construir su futuro.”

Asimismo, otro proyecto de ley ya votado y aprobado, exige que a partir del 1 de julio de 2027 el 50% de las unidades de alquiler de nueva construcción financiadas por la Alcaldía, sean asequibles para hogares de muy bajos ingresos. Y al menos el 30% para hogares de ingresos extremadamente bajos.

Esta última legislación patrocinada por la concejal Sandy Nurse, se sustenta en la idea de que mientras la municipalidad invierta fondos públicos para crear nuevas unidades residenciales, están deben abrir oportunidades para personas y familias que tienen el riesgo de abandonar la Gran Manzana, porque simplemente es imposible cubrir los elevados costos de la renta.

“Nadie que trabaje a tiempo completo en nuestra ciudad, debería verse obligado a depender del sistema de albergues, simplemente porque no estamos construyendo suficientes viviendas realmente asequibles”, dijo Nurse.

Aprobada Ley COPA

En medio de fuertes temores del sector inmobiliario privado el Concejo votó mayoritariamente para aprobar la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA), impulsada también por Nurse, para otorgar a las organizaciones sin fines de lucro calificadas, la primera oportunidad de presentar una oferta y comprar ciertas propiedades residenciales, cuando un propietario planee vender antes de que salga al mercado abierto.

“Hoy marca el comienzo de una nueva era de vivienda social en la ciudad de Nueva York, una en la que los neoyorquinos trabajadores impulsan herramientas para detener a los capitalistas de riesgo que están aumentando los alquileres y expulsando a las familias de sus vecindarios. COPA equilibra las condiciones y permite preservar y crear miles de unidades permanentemente asequibles en toda nuestra ciudad”, adujo la legisladora de Brooklyn.

Como se esperaba el sector inmobiliario ha manifestado que se trata de una ley “inviable” y “absurda” que básicamente pondrá contra las cuerdas a los llamados vendedores familiares. Se avizora que complicaría todo el escenario de venta y compra, con efectos negativos para los pequeños landlord.

El dato: