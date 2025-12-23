Cristiano Ronaldo compra lujosa propiedad a la que solo puede acceder en barco o hidroavión en el Mar Rojo

El astro portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han convertido en propietarios de Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, tras adquirir dos villas de ultralujo dentro de The Red Sea Residences, en una de las zonas más exclusivas del Mar Rojo.

Se trata de un enclave diseñado para garantizar máxima privacidad, con acceso limitado únicamente por barco privado o hidroavión, lejos de cualquier exposición mediática.

Tras concretar la operación, el futbolista portugués explicó los motivos que los llevaron a invertir en la zona, destacando el vínculo personal que ambos desarrollaron con el entorno.

“El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz”, expresó Cristiano Ronaldo.

Pensadas para la familia

La compra incluye dos residencias privadas: una villa de tres habitaciones, pensada para estancias familiares más largas, y otra de dos habitaciones, ambas integradas en un entorno natural que prioriza la serenidad y el confort.

La pareja conoce el destino desde 2023, cuando comenzó a disfrutar de sus aguas cristalinas y su nivel de privacidad, experiencia que finalmente los llevó a dar el paso hacia la propiedad. De hecho, fueron de los primeros compradores en apostar por este desarrollo residencial.

Más allá del aspecto personal, la operación representa una inversión relevante dentro de uno de los destinos más exclusivos y emergentes del turismo de lujo a nivel mundial.

Desde Red Sea Global, su director ejecutivo John Pagano celebró la llegada de la pareja al proyecto:

“Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de The Red Sea Residences. Su decisión refleja el atractivo del destino para quienes buscan lujo, privacidad, naturaleza y aventura”.

Con esta adquisición, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez refuerzan su apuesta por espacios que les permitan disfrutar del tiempo en familia con absoluta discreción. Un movimiento que combina estilo de vida, inversión patrimonial y una clara preferencia por destinos donde el lujo convive con la tranquilidad.

🏠 El nuevo ‘búnker’ de Cristiano en pleno Mar Rojo:



👉 Sólo se puede acceder en barco privado o hidroavión pic.twitter.com/DKENqyqcKb — MARCA (@marca) December 23, 2025

