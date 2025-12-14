Cristiano Ronaldo a Hollywood: Vin Diesel le diseñó personaje para ‘Fast and Furious 11’

La figura de Cristiano Ronaldo ya mueve masas más allá del fútbol y se ha hecho atractivo para otros rubros como la actuación. El pasado viernes, la estrella de Hollywood Vin Diesel confirmó que hay un personaje diseñado para que el jugador aparezca en ‘Fast and Furious’.

A través de su cuenta en Instagram, Diesel posteó una foto junto a Cristiano Ronaldo y en la descripción la noticia bomba.

El actor y productor anunció que hay un papel listo y diseñado exclusivamente para CR7 en la saga de Rápidos y Furiosos 11.

“Todos preguntaban si formaría parte. Tengo que decirles que él es auténtico. Hemos escrito un personaje para él”, redactó Diesel. La publicación tuvo más de dos millones de likes.

La publicación ha generado un cisma en redes sociales. De momento, Ronaldo no ha referido comentarios al respecto y se desconoce si existe algún interés o negociación en curso por parte del futbolista.

La saga de Rápidos y Furiosos ha contado con cameos de personalidades fuera del mundo del cine. Casi todos ligados a la industria de la música. Ludacris, Romeo Santos, Nicky Jam, Don Omar, Tego Calderón, Ozuna y Ja Rule.

En el caso de CR7, sería la primera vez que un futbolista aparece. La undécima película de la saga que nació en 2001 se retrasó para el 2026 por problemas financieros y judiciales tras la mala taquilla que consiguió la décima entrega. La película está programada para llegar a los cines en 2027.



