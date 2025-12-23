El precio del oro alcanza su máximo histórico, ¿cuánto habrías ganado por comprar una onza?

El oro alcanzó este lunes un nuevo precio histórico de $4,441.92 dólares la onza, un aumento del 2.2% respeto a su cotización anterior, impulsado por la incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela, que además arrastró también el precio de la plata a precios máximos, favorecido por una creciente demanda global.

Los inversores trasladaron su capital a este mineral, en busca de activos de refugio seguro para evitar el impacto negativo de la situación política que enfrenta Venezuela. Mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cerraron con un alza del 1.9%, situándose en $4,469.40 dólares la onza.

A finales de 2024, el oro rondaba entre los $2,600-$2,700 y un año después, el salto a $4,400 implica una revalorización de casi el 70%.

“Los precios del oro han estado rondando justo por debajo de máximos históricos en las últimas sesiones, por lo que esto parece una simple ruptura del impulso alcista después de la reciente consolidación alcista, en mercados festivos con menos volumen”, dijo un analista de Nemo.Money a la agencia Reuters. Pero confirmó que “el objetivo obvio para los alcistas del oro será de $5,000 dólares el próximo año”.

Los efectos del entorno mundial en el precio del oro

Esta fluctuación se debe a que la semana pasada, el presidente, Donald Trump, anunció la semana pasada un ‘bloqueo’ de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, paralizando la venta de crudo en este país y que representa la principal fuente de ingresos del gobierno de Nicolás Maduro.

Otra noticia que ha impulsado el precio histórico del oro es que Trump podría nombrar un nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) a principios de enero, en reemplazo de Jerome Powell, quien se jubilará a mediados del próximo año. De acuerdo con CNBC, los mercados observan de cerca esta posible decisión y cómo el nuevo presidente podría alinearse con los deseos de Trump para aplicar recortes más importantes a las tasas de interés.

Ante esta incertidumbre, las inversiones en oro funcionan como activo refugio, principalmente durante periodos de incertidumbre geopolítica y económica. Este año, su precio ha subido más de 69%, su mayor incremento anual desde 1979, impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, los flujos de capital refugio y la paulatina reducción de las tasas de interés.

El oro supera en rendimiento a otros activos como el Bitcoin

Con este desempeño, el oro cerrará el año como el activo con mayor rendimiento de 2025, superando a las acciones, bonos, divisas e incluso al Bitcoin.

Históricamente, el Bitcoin suele tener retornos porcentuales más altos, pero la alta inflación y el entorno geopolítico complicado, principalmente en Venezuela, permitieron al oro atraer capital institucional más conservador, para consolidarlo como el “activo más rentable” en términos de riesgo-beneficio para carteras diversificadas.

De acuerdo con la Oficina de Inversiones UBS, el precio del oro ha ganado 28% en lo que va de año, luego que su precio en agosto era de $3,337 dólares por onza y UBS pronosticaba que para diciembre su precio sería de apenas $3,500 dólares, unos $850 dólares menos que el precio alcanzado este lunes.

UBS espera que los bancos centrales sigan comprando grandes cantidades de oro este año, aunque las compras podrían situarse ligeramente por debajo de los niveles casi récord del año pasado.

La subida del precio del ORO de 2025 aún queda lejos de la del año 1979.

El banco elevó su pronóstico anual de compras del fondo ETF que cotiza el precio del oro en bolsa, a casi 600 toneladas métricas, frente a una proyección anterior de 450 y se espera que la demanda mundial de oro cierre el 2025 con un aumento del 3% hasta las $4,760 toneladas métricas, el nivel más alto desde 2011.

El efecto en cascada para el precio de la plata

La plata, por su parte, reportó un incremento del 1.9% en su compra al contado, para quedar ayer en $68.40, luego de tocar un pico de $69.44, confirmando un alza superior al 136% en lo que va de año.

El precio de este mineral se ha disparado a causa del déficit persistente en la oferta y la creciente demanda de importaciones en la India, estimó el grupo financiero australiano, Macquarie, y estimaron que el precio de la plata alcance un precio promedie $57 por onza en 2026.

El platino también alcanzó su precio más alto en 17 años, tras un alza del 5.4% para quedar en $2,079 dólares por onza, mientras que el paladio subió 2.1% para quedar en $1,748.84 dólares, alcanzando un máximo cercano al precio de los últimos tres años.

