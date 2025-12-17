¿Te conviene invertir en monedas de oro?

Las monedas de oro suelen atraer tanto a coleccionistas como a personas que buscan proteger su patrimonio, pero no todas funcionan igual cuando se trata de inversión. Antes de comprar, es clave entender qué tipo de moneda se adquiere y qué factores influyen realmente en su valor.

Invertir en oro a través de monedas es una de las formas más populares de acceder a este metal precioso.

Sin embargo, existe una diferencia clara entre las monedas diseñadas para inversión y aquellas que tienen principalmente un valor conmemorativo o coleccionable.

Aunque el aumento en el precio del oro suele impulsar el valor de ambas, las monedas coleccionables dependen también de elementos como su rareza, importancia histórica y demanda en el mercado.

“2025 ha sido un año excepcional para la inversión en metales preciosos”, afirmó Stuart O’Reilly, gerente de análisis de mercado de The Royal Mint.

“A medida que los precios de los metales preciosos han seguido aumentando en los últimos 12 meses, hemos visto niveles muy altos de operaciones en nuestro sitio web y varios meses consecutivos de récords tanto en compras como en ventas de productos físicos y digitales”, Añadió.

De acuerdo con datos de The Royal Mint, dos tercios del gasto registrado este año en su plataforma se ha destinado a monedas bullion exentas del impuesto sobre ganancias de capital (CGT), las cuales están pensadas específicamente para inversión.

La institución también ha ampliado su oferta en los últimos años.

“En los últimos años, The Royal Mint ha producido una gama de nuevos productos de inversión, desde lingotes pequeños hasta monedas fraccionadas, lo que permite a los inversionistas acceder a los metales preciosos de nuevas maneras”, dijo un portavoz de la casa de la moneda.

Las monedas de oro suelen dividirse en tres categorías principales.

Las proof son las de mayor calidad, acuñadas hasta tres veces para lograr un acabado superior.

Las brilliant uncirculated se asemejan a las monedas de uso diario, pero con diseños especiales.

Finalmente, las bullion tienen un acabado más sencillo y están enfocadas en su contenido de oro, no en su diseño, lo que las convierte en la opción preferida para quienes buscan invertir.

Si bien algunas monedas conmemorativas pueden alcanzar precios muy elevados, esto no se debe únicamente al valor del oro, sino a su escasez y relevancia histórica.

En el Reino Unido, por ejemplo, los soberanos de oro coleccionables suelen ser los más valiosos.

El caso más extremo fue un Soberano de Eduardo VIII, vendido por más de $1 millón de dólares en 2020, cuya rareza se explica porque nunca llegó a circular tras la abdicación del monarca.

A nivel internacional, monedas estadounidenses raras han roto récords, como el Double Eagle de 1933, que alcanzó $18.9 millones de dólares en 2021, convirtiéndose en la moneda de oro más cara jamás vendida.

The Royal Mint ya comenzó a lanzar sus monedas conmemorativas de 2026, con piezas que van desde $2,802hasta $29,424, y mantiene disponible una amplia gama de ediciones de 2025, algunas con tirajes extremadamente limitados.

Estos productos suelen atraer a coleccionistas y aficionados, aunque no necesariamente garantizan rendimientos financieros comparables a los de las monedas bullion.

En resumen, las monedas de oro pueden ser una buena inversión, pero solo si se elige el tipo adecuado.

Para quienes buscan rendimientos ligados al precio del oro, las monedas bullion suelen ser la alternativa más directa.

Las conmemorativas, en cambio, combinan valor emocional, histórico y potencial de colección, lo que las vuelve atractivas, pero menos predecibles como inversión.

