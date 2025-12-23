Hombre construye una isla autosuficiente con bambú y sin electricidad en Vietnam  

Un hombre decidió romper por completo con la vida urbana y desaparecer en la selva de Vietnam para construir, completamente solo, una comunidad flotante autosuficiente. En aproximadamente un año, levantó una estructura funcional sobre un lago remoto, sin electricidad convencional, sin maquinaria moderna ni apoyo externo.

De acuerdo con reportes difundidos por Click Petróleo y Gas, el asentamiento funciona como un ecosistema independiente capaz de proporcionar vivienda, alimento, agua y protección, utilizando casi exclusivamente bambú, madera y recursos naturales disponibles en el entorno.

Una vida aislada construida sobre el agua

La decisión de construir sobre un lago respondió a una estrategia de supervivencia. Según el medio, vivir sobre el agua permitió reducir riesgos asociados al terreno inestable, la humedad constante y la presencia de serpientes en las regiones selváticas de Vietnam.

Además, esta elección garantizó acceso directo a una fuente permanente de alimento y facilitó la movilidad, al tiempo que disminuyó la exposición a insectos y a inundaciones durante temporadas de lluvias intensas.

El bambú como base de toda la estructura

El bambú se convirtió en el material central de la construcción. De acuerdo con Click Petróleo y Gas, fue utilizado para la plataforma flotante, pisos, paredes y techos, reemplazando por completo al concreto y al metal. Su ligereza y capacidad de flotación resultaron clave para mantener estable la estructura.

Las piezas fueron ensambladas mediante técnicas tradicionales de carpintería, sin clavos ni tornillos, lo que permitió adaptar la construcción a los cambios en el nivel del lago y al clima tropical.

De una cabaña a un pequeño pueblo flotante

Lo que comenzó como una cabaña aislada evolucionó con el paso de los meses hasta convertirse en un pequeño pueblo organizado. El espacio incluye áreas definidas para cocinar con leña, descansar, almacenar provisiones y manejar la producción de alimentos.

Según el medio, la estructura funciona como una granja flotante integrada, donde los residuos orgánicos se reutilizan y forman parte de un ciclo productivo cerrado, reduciendo al mínimo el desperdicio.

Producción de alimentos sin electricidad

Uno de los elementos más destacados del asentamiento es un sistema de piscicultura integrado en la plataforma, que permite criar peces para consumo propio. A esto se suma un jardín flotante donde se cultivan frutas, verduras y arroz, adaptados a un entorno húmedo.

Todo el sistema opera sin electricidad convencional. De acuerdo con Click Petróleo y Gas, la comunidad se sostiene únicamente mediante energía humana, agua, fuego y conocimientos tradicionales, priorizando la eficiencia y el equilibrio con el entorno natural.

