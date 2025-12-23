Nueva regla de visas H-1B busca priorizar capacitación de trabajadores extranjeros

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adelantó la publicación de nueva norma para la expedición de visas de trabajo H-1B, con la cual busca priorizar estas visas a extranjeros con mejor cualificación y mejor remuneración.

Según el gobierno del presidente Donald Trump, el objetivo es proteger de mejor manera los sueldos, condiciones laborales y oportunidades laborales de los empleados estadounidenses.

La norma reemplaza el sistema de lotería aleatoria para la selección de los beneficios de las visas por un proceso que brinda más relevancia a quienes tienen más cualificación.

“El actual proceso de selección aleatoria para los registros de visas H-1B fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”, informó Matthew Tragesser, representante del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La nueva selección ponderada servirá mejor a la intención del Congreso para el programa H-1B y robustecerá la competitividad de EE.UU. al incentivar a los empleadores del país a pedir trabajadores extranjeros mejor remunerados y con más cualificación.

Con dichas modificaciones regulatorias y otros futuros, se seguirá actualizando el programa para ayudar a las compañías estadounidenses sin permitir los abusos a los empleados originarios de la nación norteamericana.

La cantidad de visas H-1B emitidas cada año está limitado a 65,000, con 20,000 más para personas con títulos universitarios estadounidenses.

El proceso actual de selección aleatoria ha sido criticado frecuentemente por permitir que empleadores sin escrúpulos lo exploten, llenando el grupo de selección con empleados extranjeros menos cualificados y con sueldos más bajos, en detrimento de la fuerza laboral estadounidense.

Para abordar las preocupaciones en cuestión, la medida final implementará un proceso de selección ponderada que incrementará la posibilidad de que las visas H-1B se asignen a extranjeros mejor cualificados y con más remuneración, al mismo tiempo que mantendrá la oportunidad de que los empleadores contraten trabajadores H-1B de todos los ámbitos salariales.

Esta norma final entrará en vigencia el 27 de febrero de 2026 y estará en vigor por la temporada de registro de visas H-1B para el año fiscal 2027.

La disposición constituye otro paso importante para fortalecer la integridad del programa de visas de no inmigrante H-1B.

Lo anterior, concuerda con otros cambios cruciales que ha implementado el gobierno de Trump, como la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar $100,000 dólares adicionales por visa como condición de elegibilidad.

“Como parte del compromiso de la administración Trump con la reforma de las visas H-1B, seguiremos exigiendo más tanto a los empleadores como a los extranjeros para no perjudicar a los trabajadores estadounidenses y priorizar a Estados Unidos”, declaró Tragesser.

