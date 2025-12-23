Nueva York: el tiempo para hoy martes 23 de diciembre

¿Cómo vestirte para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) y una mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC). Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir rondará los 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

¿Va a llover? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 91% durante el día y del 21% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 26% en el transcurso del día y del 15% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 11.18 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:18 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:32 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 30 y los 43 grados Fahrenheit (-1 y 6ºC).

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.