Palizas, torturas y abusos: hablan migrantes que fueron deportados a El Salvador

Migrantes venezolanos deportados bajo la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump denunciaron haber sido víctimas de torturas, palizas, abusos sexuales y aislamiento extremo tras ser enviados a la temida prisión salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), según testimonios recogidos en un reportaje retirado de 60 Minutes y que ahora circula en internet.

De acuerdo con un despacho de The Associated Press, el segmento, que desató un intenso debate sobre la independencia periodística, incluía entrevistas con migrantes deportados a El Salvador. En el video filtrado, al menos dos venezolanos relatan abusos graves.

“Ya sabes que estás en el infierno”

Uno aseguró haber sido castigado con abuso sexual y aislamiento, mientras que otro, un estudiante universitario, denunció que guardias lo golpearon al llegar y le arrancaron un diente.

“Cuando llegas allí, ya sabes que estás en el infierno. No necesitas que nadie te lo diga”, declaró uno de los deportados, en un testimonio que apunta directamente a presuntas violaciones de derechos humanos.

El reportaje también presentó a expertos legales que cuestionaron la base jurídica de las deportaciones aceleradas, realizadas mientras aún existían decisiones judiciales pendientes.

La mayoría de los deportados no cometió delitos en Estados Unidos

Los periodistas señalaron, además, que sus hallazgos coincidían con evaluaciones de Human Rights Watch, que indican que solo ocho de los hombres deportados habían sido condenados por delitos violentos o potencialmente violentos, según datos disponibles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La controversia creció cuando el segmento fue retirado a último momento del programa 60 Minutes, lo que generó acusaciones de que CBS buscaba proteger a la administración Trump de una cobertura desfavorable.

La periodista responsable de la investigación, Sharyn Alfonsi, aseguró en un correo interno que la información era sólida y había sido aprobada por los abogados y los estándares editoriales de la cadena.

Sin embargo, la jefa de noticias de CBS, Bari Weiss, sostuvo que la historia no “avanzó” y argumentó que la Casa Blanca se negó a comentar.

Sigue leyendo:

• Juez ordena a Trump otorgar audiencia a 200 venezolanos deportados a El Salvador

• Juez ordena a Administración Trump que presente plan para devolver a EE.UU. a venezolanos deportados a El Salvador

• ‘60 Minutes’ retira de su programación una historia sobre las deportaciones de Trump