‘60 Minutes’ retira de su programación una historia sobre las deportaciones de Trump

El programa periodístico 60 Minutes, de CBS News, retiró de su programación un reportaje crítico sobre las deportaciones llevadas a cabo durante la administración del presidente Donald Trump, una decisión que desató una disputa interna en la cadena y reavivó el debate sobre presiones políticas en una de las marcas más influyentes del periodismo estadounidense, informó The Associated Press.

De acuerdo con AP, la cadena anunció apenas dos horas antes de la emisión del domingo que no transmitiría la historia en la que la corresponsal Sharyn Alfonsi entrevistó a migrantes deportados que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador. La editora jefe de CBS News, Bari Weiss, afirmó que la decisión fue suya.

La retirada del reportaje puso nuevamente a 60 Minutes en el centro de la controversia, especialmente por tratarse de un programa que ha sido blanco frecuente de críticas por parte de Trump. Además, el episodio alimentó interrogantes sobre si el nombramiento de Weiss, fundadora del medio Free Press y designada editora en octubre, anticipa un giro editorial más favorable al mandatario, señaló la agencia.

En un correo electrónico dirigido a sus colegas de 60 Minutes, Alfonsi defendió la solidez del reportaje y aseguró que había superado las revisiones legales y editoriales internas de CBS. Sin embargo, explicó que la administración Trump se negó a comentar sobre el contenido y que Weiss insistía en que se hicieran mayores esfuerzos para obtener la versión oficial del gobierno.

“Retirarlo ahora, después de haber pasado todas las comprobaciones internas, no es una decisión editorial, sino política”, expresó Alfonsi.

La periodista detalló que se enviaron solicitudes de entrevista y preguntas tanto a la Casa Blanca como al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional.

“El silencio del gobierno es una declaración, no un veto”, añadió Alfonsi en su mensaje, citado por Associated Press, al advertir que aceptar la negativa oficial como motivo para no emitir una historia podría sentar un precedente peligroso para el periodismo.

Weiss rechazó que se tratara de censura. En declaraciones recogidas por AP, sostuvo que esperaba emitir el reportaje “cuando esté listo” y defendió su decisión durante la reunión editorial interna del lunes.

“Necesitamos que los principales responsables comparezcan ante las cámaras”, dijo, al señalar que otros medios ya habían publicado investigaciones similares sobre la prisión Cecot.

La agencia recordó que el presidente se negó a conceder una entrevista al programa antes de las elecciones pasadas y posteriormente demandó a CBS por la forma en que manejó una entrevista con su rival electoral Kamala Harris. La empresa matriz de la cadena, Paramount Global, acordó pagar $16 millones de dólares para resolver el litigio.

