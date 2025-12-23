Paty Navidad se sincera sobre sus controversias: “Mi vida sin polémicas no sería yo”

Paty Navidad tiene una amplia trayectoria profesional y abordó el tema sobre los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su carrera, pero lo que más le llamó la atención fue el hecho de que son generados por otras personas que no tienen relación alguna con ella, ya que considera que eso ocurre porque algunos no quieren admitir lo que ella es.

“Mi vida sin polémicas no sería yo, pero fíjate qué curioso, las polémicas no las hago yo, las hace la gente por ser yo como soy, que la gente no quiere aceptar o respetar lo que soy, porque no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. Es la gente que a veces se sorprende o no le gusta o le suena muy ruidosa mi forma de pensar o mi forma de expresarme“, dijo a TVyNovelas.

La cantante aseguró que su forma de ser es la que ha generado que algunas personas le manifiesten su querer, mientras que otras demuestran todo lo contrario, razón que ella no comprende, dado que no le hace cosas al resto que les pudiera afectar más allá que defenderse de todo lo negativo que puedan decir sobre su vida.

“Nada más por ser como soy es que he causado mucha polémica, por la misma razón me aman o me odian; al final no le hago daño a nadie y eso es lo que importa, soy diferente y hablo con la verdad y cuando la tengo de mi lado, contra la verdad nada. Lucho por defender mi integridad y mi dignidad, como en los libros donde se me ha difamado y juzgado de una manera muy errónea”, agregó durante la conversación.

La también actriz recalcó que ha atravesado ciertas inestabilidades que ha logrado superar, pese a las adversidades, tanto así que explicó que es una persona perseverante y ha intentado las cosas más de dos veces hasta lograrlo; por ello, agregó que parte del día a día es hacer todo, aunque el temor esté presente en ocasiones.

“Inseguridades he vencido muchas, los peores demonios que he enfrentado son los míos. Yo decía: ‘Voy a hacer esto’, y me decían: ‘No, tú no puedes, tú no tienes capacidad para ello’, y cómo que no. Hay que aprender a enfrentar eso y decir: ‘Claro que puedo y si no sale a la primera, voy a la segunda, y si no sale a la segunda, voy a la tercera’. La vida es eso, atreverte a hacer lo que quieres, a vivir sin miedo porque la vida pasa bien rápido, es breve. Ojalá y fuéramos eternos, pero no lo somos”, explicó.

