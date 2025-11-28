Paty Navidad rompe en llanto en entrevista con Despierta América al hablar del odio que recibe en redes

La actriz y cantante mexicana Paty Navidad rompió en llanto en una reciente entrevista con Despierta América, a propósito del Día de Acción de Gracias.

En la conversación que tuvo con uno de los reporteros del show de Univision dijo que se sentía sensible, sobre todo porque cree que su camino en el mundo del entretenimiento no ha sido fácil.

“Siempre he dicho que las lágrimas no tienen que ver con debilidad, sino con sensibilidad. He sido una persona muy juzgada, muy señalada, perdón, muy bombardeada, crucificada”, afirmó entre lágrimas.

Luego de esto, indicó que ha aprendido a buscar fortaleza, pero ha habido momentos en los que le ha tocado duro, como por ejemplo cuando salió en uno de los libros de la periodista Anabel Hernández, quien la vinculó con el narcotraficante Arturo Beltrán.

“He comprendido que a veces como sociedad somos muy crueles”, afirmó la artista, quien también dijo que hubo oportunidades en las que muchas personas del medio y en las redes sociales también la señalaron.

Paty Navidad comentó que ha habido oportunidades en que las personas se han excedido en juicios y señalamientos.

Luego de que mostraron las declaraciones en Despierta América, Raúl González reconoció que hay quienes suelen criticar muy duro en las plataformas digitales y por eso entiende que ella se sienta de esa manera.

Alan Tacher, por su parte, recordó que la mexicana fue muy controversial en la pandemia por su opinión antivacunas. Sin embargo, explicó que no es justo que haya quienes se excedan en sus comentarios.

Esta entrevista fue una oportunidad para que la mexicana mostrara frontalmente cómo se siente con el odio en las redes, algo con lo que le toca lidiar como figura pública.

Sigue leyendo:

· Paty Navidad defiende a Ángela Aguilar tras ataques en redes sociales

· Paty Navidad: ‘No me compra nadie porque nunca me he puesto precio’

· Paty Navidad revela que tiene nuevo amor: ‘Tengo estabilidad’