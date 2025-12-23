Vinícius Jr. entre los futbolistas que más perdieron su valor de mercado en 2025

El balance económico del fútbol europeo al finalizar este 2025 ha arrojado una cifra preocupante para el entorno de Vinícius Jr. Según los últimos informes de las plataformas especializadas en tasación de futbolistas y mercado de fichajes, el extremo del Real Madrid ha experimentado una de las caídas más drásticas en su valor de mercado durante el presente año.

Este ajuste marca un punto de inflexión para un jugador que, hasta hace poco, lideraba los rankings de los activos más valiosos del planeta.

El retroceso en el precio del brasileño no es un hecho aislado, pero su magnitud lo coloca en el centro del debate deportivo y financiero. A pesar de seguir siendo una pieza clave en la élite del fútbol, diversos factores —que incluyen el rendimiento en torneos clave, la fluctuación de las edades y las nuevas tendencias del mercado— han provocado que su etiqueta de precio retroceda significativamente en comparación con las cifras récord que ostentaba al inicio de la temporada.

Y es que en comparación con finales de 2024, el brasileño cotiza hasta un 25% menos de su valor. Lo que representa una caída de casi $60 millones de dólares en su cotización en el mercado. La cual cayó de $235 millones de dólares a $175 millones.

Vinícius pidió perdón en redes. Crédito: Manu Fernandez | AP

Esta devaluación sitúa a “Vini” en un grupo de élite, pero por las razones equivocadas, compartiendo espacio con otros grandes nombres que también han visto mermada su cotización en 2025.

Para los analistas, este fenómeno responde a un reequilibrio en las valoraciones de los jugadores de primera línea, donde la consistencia absoluta y el impacto en los momentos determinantes han pesado más que la proyección mediática en esta última actualización anual.

Para el Real Madrid, este descenso en el valor de mercado de uno de sus principales baluartes representa un desafío en la gestión de su patrimonio deportivo. Aunque el talento y la capacidad de desequilibrio del brasileño siguen siendo incuestionables, las métricas actuales reflejan un enfriamiento en su percepción global como el activo más rentable del mercado, obligando al jugador a buscar una reacción en el terreno de juego que le permita recuperar el valor perdido de cara a los retos de 2026.