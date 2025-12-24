19 estados demandan para bloquear medida que podría restringir atención de afirmación de género para jóvenes

Una coalición de 19 estados y el Distrito de Columbia demandaron a Departamento de Salud y Servicios Humanos, a su secretario Robert F. Kennedy Jr. y a su inspector general por una declaración que restringiría el acceso a la atención de afirmación de género para los jóvenes.

La declaración del ente republicano denominó que tratamientos bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y cirugías como riesgosas e ineficaces para niños y adolescentes como disforia de género, o la angustia provocada cuando la expresión de género de una persona no coincide con el sexo asignado al nacer. Además, alertó a los médicos que podrían ser excluidos de programas federales de salud como Medicare y Medicaid si ofrecen ese tipo de atención.

El anuncio se produjo cuando el HHS dio a conocer las reglas propuestas destinadas a prohibir todavía más la atención de afirmación de género para los jóvenes, aunque la demanda no las aborda porque no son definitivas.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Eugene, Oregon, argumenta que la declaración es inexacta e ilegal y pide al tribunal que bloquee su aplicación. Es el último de una serie de enfrentamientos entre un gobierno que está haciendo su mayor esfuerzo en contra de la atención médica para menores transgénero, alegan que puede ser perjudicial para ellos, y los defensores que aseguran que la atención es médicamente necesaria y no debe inhibirse.

“El secretario Kennedy no puede cambiar unilateralmente los estándares médicos publicando un documento en línea, y nadie debería perder el acceso a la atención médica necesaria porque su gobierno federal intentó interferir en decisiones que corresponden a los consultorios médicos”, explicó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La demanda en cuestión argumenta que la declaración del HHS busca obligar a los proveedores a dejar de ofrecer atención que reafirme el género y eludir los requisitos legales para cambios de políticas, informó NPR.

Asegura que la ley federal exige que se informe al público y se dé la oportunidad de comentar antes de modificar sustancialmente la política de salud, ninguna de las medidas, de acuerdo con la demanda, se llevó a cabo antes de la emisión de la declaración.

La proclamación del HHS basó sus conclusiones en un informe revisado por pares que el departamento hizo a inicios de año que hacía un llamado a una mayor dependencia de la terapia conductual en vez de una atención amplia de afirmación de género para los jóvenes con disforia de género.

Dicho informe cuestionó las normas para el tratamiento de jóvenes transgénero emitidas por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y planteó la preocupación de que los adolescentes podrían ser muy jóvenes para dar su consentimiento a tratamientos que les cambian totalmente la viuda y que podrían resultar en infertilidad en el futuro.

Los principales grupos médicos y quienes tratan con jóvenes transgéneros criticaron fuertemente el informe por ser inexacto, y gran parte de las principales organizaciones médicas del país, incluyendo a la Asociación Médica Estadounidense, continúan oponiéndose a las restricciones a la atención y los servicios para los jóvenes transgénero.

La declaración fue anunciada como parte de un esfuerzo multifacético para limitar la atención médica de afirmación de género para niños y adolescentes, y se basó en otros esfuerzos del gobierno republicano para atacar los derechos de las personas transgénero en todo Estados Unidos.

En este sentido, el HHS dio a conocer dos propuestas de normas federales: una para cortar el financiamiento federal de Medicaid y Medicare a los centros hospitalarios que ofrecen atención de afirmación de género a los niños, y otra para prohibir que los fondos federales de Medicaid se usen para dichos procedimientos.

