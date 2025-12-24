El caso Epstein crece: Justicia recibe cerca de un millón de nuevos archivos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió cerca de un millón de nuevos documentos que podrían estar vinculados al caso del pederasta Jeffrey Epstein, un volumen de material que ahora deberá ser revisado antes de hacerse público, informó este miércoles la propia institución.

Según detalló el organismo, los archivos fueron remitidos por el FBI y por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, lo que amplía de forma significativa la documentación pendiente de análisis en uno de los casos más sensibles de los últimos años.

La revisión será necesaria para aplicar las tachaduras exigidas por la ley y proteger a las víctimas mencionadas en los expedientes.

En un mensaje difundido en redes sociales, el Departamento de Justicia señaló que abogados del organismo ya trabajan en la revisión del material.

“Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas”, indicó, al tiempo que advirtió que, debido al gran volumen de documentos, el proceso podría tardar varias semanas.

Polémica con la publicación

La recepción de este nuevo lote se produce en el marco de una ley aprobada por el Congreso en noviembre pasado, que obliga a la Administración de Donald Trump a publicar toda la documentación no clasificada relacionada con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por abuso sexual y prostitución de menores.

Aunque la ley establecía como fecha límite el 19 de diciembre, el Departamento de Justicia solo publicó ese día una parte de los archivos, argumentando que la cantidad de información era demasiado grande para revisarla en su totalidad en el plazo previsto.

Esa decisión generó críticas de legisladores demócratas y de víctimas del caso, que exigieron una divulgación completa.

En una segunda tanda de documentos difundida el lunes, aparecen múltiples referencias a Trump, quien habría viajado en varias ocasiones en el avión privado de Epstein.

No obstante, el propio Departamento de Justicia aclaró que en esos archivos no hay indicios de que el actual presidente haya participado en los delitos sexuales del financiero.

La fiscal general, Pam Bondi, confirmó este miércoles que el FBI y la fiscalía federal de Nueva York identificaron “más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein”, lo que obligará a extender el proceso de revisión antes de su publicación.

