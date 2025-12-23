Justicia de EE.UU. desmiente carta atribuida a Epstein que alude a Trump y a Larry Nassar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este martes que es falsa una supuesta carta atribuida a Jeffrey Epstein que hace una referencia al presidente Donald Trump y que habría estado dirigida a Larry Nassar, el exmédico del equipo olímpico de gimnasia condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de cientos de niñas.

Las autoridades indicaron que el FBI concluyó que la carta no fue escrita por Epstein y detalló varias inconsistencias encontradas. Entre ellas, que la caligrafía no coincide con la del financista fallecido, que el matasellos es del 13 de agosto de 2019 —tres días después de su muerte— y que fue enviada desde el norte de Virginia.

Para ese entonces, Epstein se encontraba encarcelado en Nueva York.

Además, el sobre no incluía el número de recluso ni la identificación carcelaria obligatoria para el correo saliente.

El documento, una tarjeta manuscrita con la imagen de una pareja tomada de la mano, contenía frases perturbadoras sobre el “amor por las jóvenes” y mencionaba que “nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes”.

También incluía una frase interpretada como referencia a su muerte: “Como ya sabrán, he tomado el camino más corto para volver a casa”.

A Epstein lo hallaron muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, en un caso que las autoridades concluyeron fue un suicidio.

El Departamento de Justicia subrayó asimismo que la publicación de documentos oficiales no implica que su contenido sea veraz.

“Esta carta falsa sirve como recordatorio de que la divulgación de material por parte del Departamento de Justicia no valida las acusaciones o afirmaciones que contenga”, señaló la institución.

Reiteró que seguirá publicando todos los archivos exigidos por ley en cumplimiento de una normativa aprobada por el Congreso y firmada por Trump, que obliga a hacer públicos los expedientes relacionados con Jeffrey Epstein.

The FBI has confirmed this alleged letter from Jeffrey Epstein to Larry Nassar is FAKE. The fake letter was received by the jail, and flagged for the FBI at the time. The FBI made this conclusion based on the following facts:



-The writing does not appear to match Jeffrey… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025

La tarjeta formaba parte de un lote de unas 30,000 páginas difundidas esta semana, que se suman a revelaciones previas y a más documentos que aún están por publicarse.

En el conjunto de los archivos divulgados hasta ahora no figura ninguna acusación que implique a Trump en delitos relacionados con Epstein, algo que el propio Departamento de Justicia recalcó de manera explícita.

De acuerdo con Reuters, el gobierno obtuvo la tarjeta cuando la devolvieron al centro de detención federal de Nueva York tras no poder ser entregada, luego de la muerte de Epstein.

The Associated Press ya había informado en 2023 sobre la existencia de una tarjeta dirigida por Epstein a Nassar que se encontró en la sala de correo de la prisión, aunque nunca quedó claro si ambos hombres tenían algún tipo de relación.

Larry Nassar, exmédico del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, cumple una condena federal de 60 años por posesión de material de abuso sexual infantil, además de sentencias estatales en Michigan que suman hasta 300 años de prisión.

Más de 150 mujeres, incluidas destacadas gimnastas olímpicas, testificaron en su contra.

Sigue leyendo:

• Bill Clinton pide publicar íntegramente los archivos de Epstein donde es mencionado

• Nuevos archivos revelan que Trump viajó en el jet de Epstein más veces de lo conocido

• Aseguran que el príncipe Andrés se mudará a una granja que necesita reforma