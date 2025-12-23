Nuevos archivos revelan que Trump viajó en el jet de Epstein más veces de lo conocido

El presidente Donald Trump figura en nuevos documentos judiciales como pasajero recurrente del avión privado de Jeffrey Epstein, con más vuelos registrados de los que se conocían hasta ahora, según un correo interno de un fiscal federal incluido en archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia.

El mensaje, enviado por un fiscal del Distrito Sur de Nueva York a sus colegas, señala que los registros de vuelo recibidos muestran que Trump utilizó el jet de Epstein “muchas más veces” de lo que se había informado previamente.

Dicho correo fue incorporado como prueba durante el juicio contra Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, condenada a 20 años de prisión por facilitar el abuso sexual de menores.

De acuerdo con el fiscal, Trump voló en el avión privado del financiero al menos en ocho ocasiones entre 1993 y 1996. En algunos de esos trayectos viajaba acompañado por miembros de su familia, entre ellos su entonces esposa Marla Maples y sus hijos Tiffany y Eric.

En otros vuelos, según el documento, Trump y Epstein aparecen como los únicos pasajeros registrados.

El correo también menciona un vuelo de 1993 en el que, además de Trump y Epstein, figuraba una mujer de 20 años cuyo nombre aparece censurado en los archivos. En otros dos viajes, añade el fiscal, viajaron mujeres que podrían haber sido consideradas testigos en el caso judicial contra Maxwell.

Aunque la existencia de estos vuelos había sido conocida públicamente desde hace años, el intercambio interno revela que miembros de la fiscalía estaban compartiendo y sistematizando esa información por primera vez en 2020, en el contexto de las investigaciones relacionadas con Epstein y su entorno.

Las fiestas de Epstein

Los documentos divulgados incluyen además supuestos avisos o informaciones preliminares recopiladas por el FBI sobre una presunta participación de Trump en fiestas organizadas en propiedades de Epstein a comienzos de la década de 2000.

No queda claro, según los propios archivos, si esos señalamientos fueron investigados o corroborados.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que parte del material publicado contiene acusaciones “falsas y sensacionalistas” contra Trump, presentadas al FBI poco antes de las elecciones de 2020.

Según la institución, esas afirmaciones carecen de fundamento y no habrían sido utilizadas en su contra por no tener credibilidad.

La publicación de estos archivos responde a una ley aprobada por el Congreso en noviembre, que ordena la desclasificación progresiva de documentos relacionados con el caso Epstein.

Trump aparece mencionado en múltiples ocasiones en ese material, vinculado a una relación personal que, según él mismo declaró, se rompió en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de delitos sexuales.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: