Paty Navidad sobre las fiestas decembrinas: “Son momentos difíciles”

Las fiestas decembrinas suelen ser momentos de reconciliación y compartir con los seres queridos; sin embargo, para todos no suelen ser igual, dado que algunos suelen tener espacios vacíos en las mesas de sus hogares. Tal es el caso de Paty Navidad, quien manifestó que para ella es bastante doloroso, pero es parte de la vida y debe admitirlo.

La cantante explicó que muchas veces no ha querido aceptar lo que está ocurriendo por la magnitud de lo complejo que suele ser; aunque con el transcurrir del tiempo entendió que debe comprender el proceso de las ausencias y, por doloroso que sea, vivir así. Agregó que, sin duda, lo que más le cuesta es el hecho de no poder demostrar afecto, pero entiende que aún quedan parientes por los que hay que seguir adelante.

“Aceptar no es fácil, pero uno tiene que aprender a aceptar las cosas. Y que a veces Dios decide y, aunque uno no esté de acuerdo, son momentos difíciles que uno tiene que aprender a vivir con esas ausencias y con esas tristezas y hacerlas parte de la vida. Simplemente, ya no los puedes abrazar físicamente, pero saber que mientras nosotros vivamos, nuestros seres amados que se nos adelantan seguirán viviendo en nuestro corazón”, dijo en exclusiva para “En casa con Telemundo”.

La también actriz manifestó que no es la única persona que atraviesa por este tipo de circunstancias, ya que está consciente de que, en más de una mesa para estas festividades, los integrantes de la familia no estarán presentes debido a que fallecieron: “Creo que en todos los hogares siempre parten personas que uno ama y sabemos lo que se siente, esos dolores, esas ausencias”.

Navidad abordó también el tema de las controversias que suelen estar presentes en su vida y aclaró que lo peor es que muchas de ellas no son reales y las inventan personas que no aceptan la manera de ser de ella.

“Mi vida sin polémicas no sería yo, pero fíjate qué curioso, las polémicas no las hago yo, las hace la gente por ser yo como soy, que la gente no quiere aceptar o respetar lo que soy, porque no me meto con nadie, no le hago daño a nadie; es la gente que a veces se sorprende o no le gusta o le suena muy ruidosa mi forma de pensar o mi forma de expresarme”, dijo en TVyNovelas.

