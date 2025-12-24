Toño Mauri dará vida a su historia sobre su trasplante de pulmón en una película

La humanidad en el año 2020 atravesó una pandemia y fueron millones de personas las que fallecieron. Sin embargo, algunas lograron sobrevivir, pero quedaron afectadas por las secuelas del coronavirus. Tal es el caso del actor Toño Mauri, quien a raíz de esa afección tuvo que ser trasplantado de sus dos pulmones.

El hijo del actor mencionó que filmarán una película sobre personas que pasan por este tipo de trasplante y, quien además va a darle vida al personaje, será el mexicano. Por ello, ya se encuentran trabajando en el proyecto que más adelante podrán disfrutar: “La trama está quedando increíble, el equipo está haciendo un gran trabajo”, dijo a Ventaneando.

El primogénito de Toño Mauri se siente muy entusiasmado con este proyecto que están realizando. Además, considera que no existe una mejor persona que pueda darle vida a ese personaje que su propio padre, ya que tuvo la experiencia y siente que le puede dar sentido de una manera que alguien que no ha pasado por eso no comprendería: “Le aplaudo mucho que haya dicho que él lo va a hacer. ¿Quién mejor que él que estuvo ahí y que lo vivió? Le va a dar un realismo impresionante”.

Además, ya se encuentra en constante comunicación con especialistas en el área de la salud que tratan esos temas para ir familiarizándose con la historia que se va a plasmar, hecho que sin duda le encanta y le gusta la forma en que se investiga para poder convertirlo en una película y llevársela a más personas.

“Ha sido muy bonito poder hablar con los doctores y la gente. Es lo bonito del cine: poder vivir las historias y enlazarlas de una manera así. Al año o a los dos, empecé con una psicóloga y luego un psicólogo católico, muy buenos. Lo más importante fue el apoyo de la familia, la fe y el sostén de que Dios te va orientando, sanando y dándole sentido al sufrimiento”, agregó.

Hace aproximadamente 10 días, el actor compartió una publicación en Instagram donde aprovechó para agradecer, dado que se siente muy afortunado por cómo se ha sentido luego de haber pasado por ese trasplante de pulmón: “Gracias a Dios por estos 5 maravillosos años. Gracias a mis doctores, gracias a mi donador y a su familia. Gracias a los amigos y gracias a mi familia por hacer que cada día sea un regalo”, añadió.

