Tormenta invernal obliga a California a declarar estado de emergencia en zonas clave

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este miércoles el estado de emergencia en seis condados ante el avance de una potente tormenta invernal que amenaza con provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y daños generalizados en amplias zonas del estado.

La medida abarca a los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta, regiones donde las autoridades prevén lluvias intensas, ráfagas de viento peligrosas y un aumento rápido del caudal de ríos y arroyos.

El anuncio se produce en momentos en que el sistema climático continúa desplazándose desde el norte hacia el sur de California.

“Estamos actuando con anticipación para enfrentar estas tormentas invernales peligrosas”, señaló Newsom en un comunicado, en el que subrayó que el estado coordina esfuerzos con gobiernos locales para proteger a las comunidades y reducir riesgos para la población.

El sur de California enfrenta un escenario especialmente delicado debido a las precipitaciones persistentes.

Las autoridades advirtieron que las zonas afectadas recientemente por incendios forestales corren un riesgo elevado de deslizamientos de lodo y flujos de escombros, ya que el suelo carece de vegetación que ayude a absorber el agua.

Estado de emergencia

Como parte de la respuesta, el gobernador ordenó el despliegue preventivo de recursos de emergencia en todo el estado. Entre ellos se incluyen 55 camiones de bomberos, diez equipos especializados en rescates en aguas rápidas y más de 300 efectivos destinados a apoyar a las autoridades locales y reforzar las labores de prevención.

La proclamación del estado de emergencia facilita la movilización inmediata de recursos estatales y permite, si es necesario, el despliegue de la Guardia Nacional de California. También agiliza los mecanismos de asistencia a los gobiernos locales que enfrenten daños o emergencias derivadas del temporal.

Newsom pidió a los residentes seguir las indicaciones de las autoridades y evitar desplazarse por carreteras inundadas.

En algunas zonas, ya se emitieron órdenes de evacuación para viviendas ubicadas en áreas de alto riesgo, mientras que a otros residentes se les recomendó permanecer en casa.

La tormenta, impulsada por una serie de ríos atmosféricos, podría convertirse en una de las más intensas registradas en esta época navideña.

El sistema ya provocó inundaciones en el norte del estado, donde se confirmó al menos una víctima mortal, y se espera que el riesgo se extienda al Área de la Bahía de San Francisco y la Costa Central en los próximos días.

Con información de EFE.

