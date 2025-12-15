Tormentas por “efecto lago” cubren de nieve amplias zonas de Nueva York y dejan acumulaciones históricas

Amplias zonas del estado de Nueva York quedaron cubiertas por intensas nevadas durante el fin de semana, luego de que persistentes bandas de nieve por efecto lago descargaran acumulaciones significativas en cuestión de horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en Buffalo.

En algunas comunidades, la nieve superó con creces el pie de altura, un escenario típico pero siempre desafiante de este fenómeno invernal característico de la región.

De acuerdo con los reportes más recientes del NWS, los totales de nieve variaron de forma notable entre condados e, incluso, entre localidades muy cercanas entre sí. Esta marcada diferencia es una de las principales características de las tormentas por efecto lago, que pueden concentrar intensas bandas de precipitación sobre áreas muy específicas mientras dejan a otras con acumulaciones mínimas.

Acumulaciones extremas y contrastes marcados entre comunidades

Entre los mayores registros reportados en el estado se encuentra Perrysburg, en el condado de Cattaraugus, donde se midieron 18.6 pulgadas de nieve, convirtiéndose en la localidad con la acumulación más alta del evento. Le siguió Orwell, en el condado de Oswego, con 15.2 pulgadas, y la ciudad de Fulton, también en Oswego, donde se reportaron 14 pulgadas. En el área de West Falls, dentro del condado de Erie, los observadores registraron un total de 12 pulgadas.

Otros puntos del norte y centro del estado experimentaron acumulaciones más moderadas, aunque suficientes para complicar la movilidad y las actividades cotidianas. En Mannsville, condado de Jefferson, se reportaron 5 pulgadas de nieve. En el área de Phoenix, en el condado de Oswego, los contrastes fueron evidentes: mientras que a unas millas al oeste-noroeste de la localidad se midieron 6.5 pulgadas, dentro del propio pueblo el total fue de apenas 2 pulgadas. En la región de Rochester, en el condado de Monroe, se informó de aproximadamente una pulgada de nieve al noroeste de la ciudad.

Muchos disfrutaron de las postales nevadas de Central Park. (Foto: Adam Gray/AP)

El NWS explicó que estos reportes fueron enviados por observadores capacitados, voluntarios del público y cooperadores meteorológicos, y reflejan los totales recibidos desde la mañana del domingo. Las autoridades subrayaron que las cifras pueden cambiar conforme se reciben nuevas mediciones y se ajustan los datos, por lo que los totales finales podrían variar.

El fenómeno de nieve por “efecto lago” ocurre cuando aire frío cruza las relativamente cálidas aguas de los Grandes Lagos, absorbe humedad y luego la libera en forma de intensas nevadas al llegar a tierra firme. Este proceso puede generar bandas estrechas pero muy activas, capaces de descargar grandes cantidades de nieve en lapsos cortos y sobre áreas muy localizadas.

Para los residentes de las zonas más afectadas, el fin de semana estuvo marcado por carreteras cubiertas, visibilidad reducida y la necesidad constante de retirar nieve de accesos y vehículos. En algunos puntos, las autoridades locales recomendaron extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a las actualizaciones del clima, especialmente ante la posibilidad de que las bandas de nieve se desplazaran o se intensificaran de manera repentina.

Aunque este tipo de eventos es común durante el invierno en Nueva York, cada episodio representa un reto distinto para comunidades y servicios de emergencia. La variabilidad extrema de las acumulaciones puede dificultar la planificación de labores de limpieza y el despliegue de recursos, ya que una localidad puede quedar prácticamente intacta, mientras otra, a pocos kilómetros, enfrenta condiciones casi de tormenta severa.

El NWS recordó que los totales de nieve pueden cambiar con rapidez y recomendó consultar fuentes oficiales para obtener información actualizada. Además, invitó a los residentes a reportar sus propias mediciones a través de los canales designados, lo que ayuda a mejorar la precisión de los registros y los pronósticos futuros.

Con el invierno aún en pleno desarrollo, los meteorólogos advierten que no se descartan nuevos episodios de nieve por efecto lago en las próximas semanas, especialmente si se mantienen las condiciones de aire frío y vientos favorables. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta entre los neoyorquinos del norte del estado: ¿cuánta nieve cayó en tu comunidad?

