Tragedia en carretera de Colombia: tráiler sin frenos mata a pareja; uno de sus hijos sobrevivió por bajarse al baño

Una familia que viajaba por carretera en Colombia vivió una tragedia devastadora la tarde del 19 de diciembre, cuando un tráiler de carga pesada embistió el automóvil en el que se desplazaban, provocando la muerte de ambos padres y dejando a 2 menores marcados para siempre.

El hecho ocurrió en una vía del municipio de Bojayá, en el departamento del Valle del Cauca, y ha generado profunda consternación a nivel local y nacional, especialmente tras la difusión de videos del accidente en redes sociales.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban junto a sus 2 hijos rumbo a un paseo familiar. De acuerdo con los primeros reportes, la familia se encontraba detenida por congestión vehicular cuando ocurrió el impacto que cambió sus vidas en cuestión de segundos.

Un instante que marcó la diferencia

Según el relato de las autoridades y testigos, mientras el tráfico permanecía detenido, uno de los niños descendió del vehículo para ir al baño. Ese breve momento resultó decisivo. Sus padres y su hermano menor permanecían dentro del automóvil cuando un tráiler, presuntamente con fallas mecánicas en el sistema de frenos, avanzó sin control y chocó violentamente por la parte trasera.

El automóvil fue aplastado entre varias unidades de carga pesada, en un impacto descrito como brutal por los equipos de emergencia. La pareja murió en el lugar debido a la magnitud del choque, sin que los socorristas pudieran hacer algo para salvarlos.

El menor que permanecía dentro del vehículo fue rescatado con vida entre los restos del automóvil y trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde recibió atención médica por múltiples lesiones. Aunque su estado fue reportado como estable, permanece bajo observación médica.

El otro niño, que se encontraba fuera del vehículo al momento del impacto, sobrevivió físicamente ileso, pero enfrenta un profundo trauma psicológico tras haber presenciado el accidente y la muerte de sus padres. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, el menor está recibiendo acompañamiento psicológico especializado.

Videos que estremecieron a las redes sociales

La secuencia del accidente quedó registrada en videos captados por testigos y cámaras de otros vehículos. Las imágenes, que muestran el momento exacto en que el tráiler embiste al automóvil, se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron una ola de indignación, tristeza y llamados a mejorar la seguridad vial en el país.

Usuarios y organizaciones civiles han señalado la necesidad urgente de reforzar los controles técnicos a los vehículos de carga pesada, así como de mejorar las condiciones de las carreteras y los protocolos de prevención para evitar tragedias similares.

Indignación por saqueo al negocio familiar

La tragedia no terminó en la carretera. Horas después del accidente, se informó que personas desconocidas aprovecharon la ausencia de la familia para saquear el negocio que Diego y Lina administraban. Este hecho ha generado una segunda ola de indignación entre vecinos y conocidos, quienes consideran que los menores no solo perdieron a sus padres, sino también la seguridad económica que estos les brindaban.

Habitantes de la comunidad de Bojayá han expresado su rechazo a este acto y han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva, tanto del accidente vial como del saqueo al negocio familiar. “Es una doble injusticia para esos niños”, expresó un vecino en declaraciones a medios locales.

Investigación en curso y llamados a la justicia

Las autoridades de tránsito iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente, incluyendo una posible falla mecánica del tráiler y la responsabilidad del conductor. También se analizan las condiciones de la vía y si el vehículo cumplía con las revisiones técnicas obligatorias.

Mientras tanto, la comunidad ha comenzado a organizar muestras de solidaridad para apoyar a los menores, quienes quedaron bajo el cuidado de familiares cercanos. Colectas, mensajes de apoyo y vigilias se han multiplicado en los últimos días, reflejando el impacto que la tragedia ha tenido en la región.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en las carreteras colombianas y el control de los vehículos de carga pesada, responsables de un alto número de accidentes graves cada año. Para muchos, la muerte de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz no debe quedar impune ni ser solo una cifra más en las estadísticas viales.

Hoy, mientras 2 niños enfrentan la pérdida irreparable de sus padres, la comunidad exige justicia, memoria y acciones concretas para que tragedias como esta no se repitan.

