Venus William celebró su boda en una mansión de Florida

Justo la semana antes de Navidad, la famosa tenista estadounidense Venus Williams se casó en Florida con el modelo italiano Andrea Preti. Para la celebración, la pareja decidió hacer varios eventos que estuvieron divididos en cinco días, y la gran fiesta principal ocurrió en una mansión valorada en $10 millones de dólares.

Hay que destacar que Williams, de 45 años, y Preti, de 37 años, ya se había casado antes en Italia, pero esa fue una ceremonia mucho más privada. Para la boda en Estados Unidos, la tenista sí dio la exclusiva a la revista ‘Vogue’. Hay que destacar que durante años Venus Williams ha procurado mantener su vida personal en privado.

‘Vogue’ se encargó de informar que la celebración había durado cinco días, entre los que se incluyó una celebración en un yate navegando las aguas de Florida. Supuestamente, este viaje fue un regalo de la hermana de novia, Serena Williams.

Hay que destacar que esta boda ocurre justo al año siguiente de que la pareja se conociera, pues ambos coincidieron en un desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán de 2024. Durante los eventos de esa semana se compartieron sus contactos, una semana después se vieron en Londres, él conoció a la familia de ella, y así comenzó la relación.

Andrea vivió con Venus todo el proceso de tratamiento de ella, quien fue diagnosticada con adenomioma pocos días después de comenzar su relación. “Después de nuestras citas en Londres, supe que me casaría con él. La gente siempre dice que simplemente lo sabe, y yo simplemente lo supe”, dijo la tenista a ‘Vogue’.

Durante la celebración de su boda en Estados Unidos, Venus Williams también lució varios vestidos, los cuales no ha dejado de presumir en su cuenta de Instagram.

