A.B. Quintanilla revela cómo murió su padre Abraham Quintanilla 

El cantante A.B. Quintanilla publicó un video en su cuenta en Instagram en el que habló cómo falleció su padre Abraham Quintanilla.

En la publicación, dijo que el productor y cantante murió de forma tranquila: “Él se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido”.

En la declaración explicó que por ahora no se conocen las causas de muerte de su progenitor.

A.B. aseguró que una vez conozca más datos s, ya que considera que, al ser figuras públicas, los seguidores tienen “el derecho a saber” los detalles por el cariño que le tenían a su padre.

Además, afirmó: “Los deseos de mi padre fueron no tener un funeral, así que no habrá funeral. El deseo de mi padre era ser cremado”.

Cuando murió AB Quintanilla, su hijo publicó un extenso mensaje para recordarlo: “Perdiendo a Selena hace 30 años y todavía es una lucha diaria para mí… Pero perder a mi papá golpea diferente… Me sentí segura sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más lo necesitaba y ahora no podré tener eso nunca más… ¡Era un duro de galleta pero en este negocio tienes que serlo! Él me enseñó ‘Selena y yo que desde el principio’”.

Además de esto, afirmó: “Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos… Lo siento mucho por mi mamá que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su marido… La vida es tan injusta..”.

La muerte de AB Quintanilla ocurrió justamente el día de su cumpleaños, algo que aseguró lo marcará por el resto de su vida. “Perdiendo a mi padre… Gracias a todos los que habéis enviado vuestras condolencias… La canción ‘La vida un genio fue una canción que le escribí mientras todavía estaba aquí con nosotros… Me alegro de que haya podido oírla y gracias”, comentó.