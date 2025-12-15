Familia Quintanilla pide privacidad luego de la muerte de Abraham Quintanilla 

Luego de que Abraham Quintanilla murió el pasado 13 de diciembre, su familia publicó un comunicado en el que agradecieron las muestras de apoyo por el difícil momento que atraviesan y destacaron la trayectoria del compositor y cantante.

En un comunicado publicado en la cuenta en Instagram de su hija Selena, recordaron al hombre, quien falleció a los 86 años, como un gran ser humano.

“Abraham fue un hombre de familia entregado, cuya vida estuvo marcada por la fe, la disciplina y un amor firme. Fue una presencia guía dentro de su familia y trabajó incansablemente para proteger, proveer y liderar con integridad”, escribieron.

Mensaje de la familia Quintanilla

En otra parte de la publicación, señalaron: “Como padre y representante de Selena y Los Dinos, Abraham desempeñó un papel esencial en el desarrollo de los talentos de sus hijos y en ayudar a compartir su música con el mundo. A lo largo de su vida, se mantuvo comprometido con honrar el legado de Selena con cuidado, responsabilidad y profundo respeto”.

Pidieron en estos momentos que se respete su duelo, por lo que probablemente no harán más declaraciones acerca del tema. “La familia agradece las numerosas muestras de cariño, oraciones y apoyo que ha recibido, y solicita respetuosamente privacidad mientras atraviesa su duelo y reflexiona en estos momentos”, dijeron.

AB Quintanilla, uno de sus hijos, publicó también un mensaje en el que habló del dolor que lo embarga por esta pérdida: “Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos… Lo siento mucho por mi mamá que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su marido… La vida es tan injusta… Hoy es mi cumpleaños y ahora por el resto de mi vida marcará algo trágico que sucedió hoy”.

La muerte de Abraham Quintanilla es otra dura pérdida para esta familia que brilló en el tex-mex y que perdió de forma trágica a Selena, quien fue asesinada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas.

Sigue leyendo: