Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 25 al 31 de diciembre

Últimos días del “Christmas Spectacular”

Disfrute de una de las tradiciones navideñas más apreciadas de Nueva York, el Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes, que desde el icónico escenario del Radio City Music Hall celebra su 100.º aniversario. Este espectáculo festivo recibe cada temporada a más de un millón de personas que disfrutan de sus deslumbrantes vestuarios, música alegre, coreografías precisas y actuaciones innovadoras. Con múltiples funciones diarias, este es el momento ideal para ser parte de una celebración verdaderamente atemporal. Hasta el 4 de enero. Boletos:https://www.rockettes.com/rockettes-100.

Foto MSG Entertainment

El Big Apple Circus en el Lincoln Center

Siga disfrutando de esta temporada festiva con el Big Apple Circus, que permanecerá en el Lincoln Center hasta el 4 de enero. El famoso circo ofrece un espectáculo completamente nuevo, lleno de asombro, risas y actuaciones impresionantes, desde los intrépidos Flying Maluendas hasta los sorprendentes Kung Fu Boys Perfecto para familias y visitantes de todas las edades, es una forma deslumbrante de celebrar la temporada en la ciudad. Más información: https://bigapplecircus.com.

Foto: Big Apple Circus

“A Christmas Carol” en PAC NYC

El Perelman Performing Arts Center (6 WTC 251 Fulton Street) presenta una puesta en escena inmersiva e íntima de “A Christmas Carol”, creada por los artistas galardonados con el premio Tony: el dramaturgo Jack Thorne y el director Matthew Warchus. Esta reinterpretación mágica envuelve al público en la acción mientras Ebenezer Scrooge (interpretado por Michael Cerveris) emprende un viaje a través del pasado, el presente y el futuro, cobrando vida mediante una deslumbrante propuesta escénica, un relato profundamente conmovedor y los villancicos navideños más queridos. Hasta el 28 de diciembre. Más información:https://pacnyc.org.

Foto: Bloomberg-Philanthropies

“The Nutcracker” del New York City Ballet

Los neoyorquinos están invitados a vivir la magia de George Balanchine’s The Nutcracker del New York City Ballet. desde el imponente árbol de navidad iluminado hasta la nevada giratoria y los encantadores personajes acompañados por la icónica partitura de Chaikovski. La temporada culminará el 4 de enero con una presentación adaptada para público con sensibilidades sensoriales, que contará con ajustes de luz y sonido especialmente diseñados para audiencias con desafíos de procesamiento sensorial, incluyendo personas dentro del espectro autista. En el David H. Koch Theater 20 Lincoln Center Plaza. Más información: https://www.nycballet.com.

Foto: O-paul-kolnik

Cirque du Soleil en el Madison Square Garden

El espectáculo navideño ’Twas the Night Before? de Cirque du Soleil se despide del The Theater en el Madison Square Garden este domingo 28 de diciembre. El espectáculo le da vida al clásico poema a través de acrobacias deslumbrantes y una narrativa profundamente entrañable. La obra sigue a Isabella y a su padre en un viaje invernal lleno de magia que reaviva su espíritu festivo y el amor por las tradiciones familiares. Más información:https://www.msg.com.

Foto: Kyle Flubacker, MSG Entertainment

La Flauta Mágica en The Met Opera

Una tradición navideña muy querida, The Magic Flute, el encantador cuento de hadas de Mozart en la versión abreviada y en inglés se presenta en el Met, dirigida por Julie Taymor, ganadora del premio Tony. Con algunas de las melodías más célebres de la ópera, escenografías y vestuarios llenos de color y un deslumbrante trabajo de marionetas, esta puesta en escena apta para toda la familia ofrece una experiencia verdaderamente mágica para públicos de todas las edades. Hasta el 3 de enero en la Metropolitan Opera House at Lincoln Center (30 Lincoln Center Plaza). Más información:https://www.metopera.org.

Foto: Met-Opera

Navidades en la Catedral Saint John

Como parte de su temporada navideña, la Catedral de St. John the Divine ((1047 Amsterdam Avenue at 112th Street) continúa presentando una variada programación de conciertos, entre ellos el Joy of Christmas, que incluirá el Magnificat de Bach y tradicionales villancicos; así como el reconocido New Year’s Eve Concert for Peace, con la Novena Sinfonía de Beethoven. Otros momentos musicales destacados incluyen recitales de órgano, presentaciones especiales de evensong y programas de temporada que combinan el virtuosismo artístico con las apreciadas tradiciones festivas de la Catedral. Hasta el 31 de diciembre. Más información: https://www.stjohndivine.org.

Foto:Hope Chang

La emblemática New Year’s Eve Ball de Times Square es uno de los símbolos más reconocidos de Nueva York, y presenciar en persona su descenso la noche de año nuevo es una experiencia espectacular e irrepetible para dar la bienvenida al nuevo año. Este 31 de diciembre, cientos de miles de personas se congregarán en Times Square para vivir el momento en directo. Quienes deseen formar parte de la celebración pueden enviar sus deseos ?de manera presencial o digital? para que sean impresos en los confeti que se liberarán durante la gran fiesta de este año. Más información:https://www.timessquarenyc.org/nye/nye-landing.