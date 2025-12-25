Céline Dion se disfraza de ‘El Grinch’ y canta ‘All by Myself’

Céline Dion decidió romper la rutina esta Nochebuena de 2025 y sacudió las redes sociales cuando la canadiense apareció nada menos que caracterizada como ‘El Grinch‘, demostrando que el espíritu navideño también puede vestirse de humor.

El video, publicado la noche del 24 de diciembre, se volvió rápidamente uno de los contenidos más comentados de la temporada gracias a que la cantante aparece luciendo el clásico pelaje verde del personaje, con traje rojo navideño, expresión traviesa y acompañada de un pequeño perro con cuernitos.

Frente a una chimenea, Céline Dion inicia con dramatismo interpretando un fragmento de “All by Myself”, hasta que el tono cambia por completo y en cuestión de segundos, la artista deja atrás la melancolía y adopta la actitud pícara del personaje, en un guiño a la versión que Jim Carrey inmortalizó en la película del 2000.

A partir de ahí, el clip se convierte en una pequeña comedia navideña, donde Céline enumera su “agotadora” agenda festiva con sarcasmo como: despertar a sus hijos, hacer ejercicio, organizar el caos doméstico y “solucionar el hambre mundial”.

La mezcla funcionó a la perfección talento vocal, nostalgia cinematográfica y un sentido del humor que muchos no esperaban ver en la intérprete de “My Heart Will Go On”, dando como resultado miles de comentarios donde destacaron su creatividad.

Para rematar, Céline acompañó el video con la frase: “¿Noche silenciosa? No bajo mi vigilancia…”. Una línea corta, pero perfecta para resumir la irreverencia del personaje.

Cabe mencionar que esta mañana del 25 de diciembre, Céline Dion volvió a aparecer en su cuenta Instagram, esta vez sin maquillaje, para enviar a través de un video un mensaje navideño a todos sus seguidores.

