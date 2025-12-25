Estos son los nombres de bebés más populares en Nueva York

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó su esperado informe anual con los nombres de bebés más populares de 2024 y confirmó un giro significativo en las preferencias de las familias.

Tras varios años en la cima, Emma y Liam dejaron de ser los favoritos absolutos, cediendo el primer lugar a Mia y Noah, que encabezaron la lista de niñas y niños nacidos en la ciudad.

El anuncio, difundido en su sitio web oficial, vuelve a mostrar cómo las elecciones de nombres funcionan como un reflejo social y cultural de la urbe más diversa de Estados Unidos.

Según el reporte oficial, durante 2024 se registraron 65,222 nacimientos en la ciudad de Nueva York. De ese total, el nombre Noah fue elegido en 722 ocasiones, mientras que Mia apareció en 422 certificados de nacimiento. Estas cifras bastaron para desplazar a Liam y Emma, quienes habían liderado el ranking local desde 2016 y 2017, respectivamente, consolidándose durante casi una década como los nombres más utilizados por las familias neoyorquinas.

“Cada año, nuestra lista de los nombres de bebés más populares sirve para recordar quiénes somos como ciudad y quiénes serán la próxima generación de neoyorquinos”, señaló la comisionada de Salud interina, la doctora Michelle Morse. En su mensaje, destacó además que cada nuevo nacimiento representa esperanza y renovación para la ciudad, al tiempo que reafirmó el compromiso institucional de construir un entorno donde los niños puedan crecer con salud y bienestar.

Un ranking marcado por la diversidad cultural

La lista de nombres más populares en Nueva York suele diferir del ranking nacional, y el informe de 2024 no fue la excepción. La diversidad cultural, religiosa y étnica de la ciudad se refleja con claridad en el top 10. En el caso de las niñas, a Mia le siguen Emma, Sophia, Leah, Isabella, Zoe, Olivia, Chloe, Sofia y Esther. Para los niños, el listado incluye a Noah, Liam, Ethan, David, Lucas, Jacob, Joseph, Aiden, Dylan y Muhammad, estos 2 últimos empatados en el noveno puesto.

La presencia de nombres como Muhammad, Esther, Leah o David evidencia la influencia de comunidades judías, musulmanas, latinas y de otros orígenes que conviven en la ciudad. Este mosaico convierte al ranking neoyorquino en una radiografía social distinta a la de otras regiones del país, donde las tendencias suelen ser más homogéneas.

Los gustos por los nombres para bebé en el estado han cambiado en las últimas décadas. (Foto: Shutterstock)

El informe también detalla variaciones importantes respecto al año anterior. Amelia, que en 2023 ocupaba el sexto lugar entre los nombres de niña, descendió hasta el puesto 12, saliendo del top 10. En contraste, Zoe protagonizó uno de los ascensos más notorios, al subir del lugar 11 al sexto. En los nombres masculinos, Aiden escaló del puesto 12 al octavo, mientras que Muhammad se mantuvo estable en la décima posición tras haber ingresado por primera vez al top 10 en 2023.

Estos movimientos confirman que, aunque algunos nombres mantienen una popularidad sostenida, las preferencias de las familias cambian año tras año. Factores como la influencia cultural, las tradiciones familiares, la migración y hasta la visibilidad mediática pueden incidir en la elección final.

El auge de los nombres neutros en cuanto al género

Otro de los puntos destacados del reporte de 2024 es la creciente popularidad de los nombres neutros en cuanto al género. Cada vez más familias optan por nombres que pueden utilizarse tanto para niñas como para niños, o por variantes mínimas según el sexo al nacer. Entre los más repetidos figuran Angel, Riley, Cameron, Charlie, Jordan, Jordyn, Amari, Remy y Remi.

Algunos de estos nombres muestran distribuciones llamativas. Charlie, por ejemplo, registró cifras casi idénticas entre niñas y niños, mientras que Riley fue más común entre varones. Esta tendencia refleja cambios sociales más amplios y una mayor apertura en la forma en que las familias conciben la identidad y la elección de nombres.

El anuncio de este año coincidió con el 220º aniversario del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, lo que permitió una comparación histórica. En 1898, cuando comenzaron a registrarse estos datos, los nombres más populares para niñas eran Mary, Catherine, Margaret, Annie, Rose, Marie, Esther, Sarah, Frances e Ida. Para los niños, predominaban John, William, Charles, George, Joseph, Edward, James, Louis, Francis y Samuel.

Más de un siglo después, algunos nombres han logrado mantenerse vigentes. En 2024, Esther volvió a aparecer entre los 10 nombres femeninos más populares, mientras que Joseph ocupó el séptimo lugar entre los niños, demostrando que ciertas tradiciones persisten pese a los cambios culturales.

La llegada de Mia y Noah al primer puesto no es solo una curiosidad estadística. Representa la forma en que Nueva York se transforma constantemente, incluso en decisiones tan personales como el nombre de un hijo.

