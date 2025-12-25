Knicks remontan 17 puntos y vencen a Cavaliers en un épico juego de Navidad en el Garden

Los New York Knicks se impusieron este jueves 126-124 a los Cleveland Cavaliers luego de una espectacular remontada de 17 puntos en el último cuarto, impulsados por una actuación estelar de Jalen Brunson, quien anotó 34 unidades y fue clave para encender la fiesta navideña en el Madison Square Garden.

Con este encuentro, Knicks (21-9) y Cavaliers (17-15) dieron inicio a la tradicional jornada de Navidad de la NBA, que incluye cinco partidos consecutivos y más de 13 horas ininterrumpidas de acción, comenzando, como es costumbre, en Nueva York. Fue además el juego número 50 disputado en el ‘Garden’ en un 25 de diciembre desde que la liga instauró esta tradición en 1947.

Cleveland controló gran parte del compromiso y logró amplias ventajas tras anotar 38 puntos tanto en el primer como en el tercer cuarto. Sin embargo, los Knicks respondieron en dos momentos clave del partido y terminaron forzando un desenlace dramático liderado por Brunson.

Los Cavaliers arrancaron con fuerza y firmaron un parcial de 18-3 que silenció al público local, pero la reacción neoyorquina llegó en el segundo cuarto con una racha de 24-3 que les permitió tomar ventaja por primera vez.

Ya en el último periodo, Cleveland volvió a despegarse en el marcador con una diferencia de 17 puntos, pero la entrada desde el banco de Mitchell Robinson, dominante en los rebotes ofensivos, y Tyler Kolek, certero desde la larga distancia, revitalizó a los Knicks, recientes campeones de la NBA Cup.

Brunson coronó un parcial de 22-6 con un triple a falta de 3:48 para igualar el marcador, dando paso a un cierre cerrado en el que los Knicks se movieron con solvencia para asegurar la victoria.

Además de los 34 puntos de Brunson, Jordan Clarkson aportó 25 tantos y Kolek sumó 24. Josh Hart añadió 15 puntos antes de retirarse por una torcedura de tobillo. Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble con 11 puntos y 14 rebotes, mientras que Robinson capturó 13 rebotes, ocho de ellos ofensivos.

Por Cleveland, Donovan Mitchell también brilló con 34 puntos, su sexto partido de diciembre con al menos 30. Darius Garland terminó con 20 unidades y 11 asistencias, Jaylon Tyson sumó 16 puntos y Evan Mobley aportó 14.

