Nueva York no confirma si cumple la ley FAFSA universal y pone en riesgo más de $1.000 millones de dólares en ayuda estudiantil

El Departamento de Educación del estado de Nueva York aún no ha divulgado los datos que permitirían comprobar si las escuelas están cumpliendo con la ley de FAFSA universal, publicó The New York Post.

La medida fue diseñada para garantizar que los estudiantes accedan a más de $1,000 millones de dólares en ayuda federal disponible para educación superior.

La normativa, aprobada como parte del presupuesto estatal del año pasado, obliga a las escuelas de todo el estado a reportar antes del 1 de julio cuántos de sus alumnos completaron la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, requisito clave para acceder a becas y financiamiento universitario.

Sin embargo, hasta ahora el estado no ha publicado esa información.

El senador estatal Andrew Gounardes, demócrata por Brooklyn, pidió explicaciones a la comisionada de Educación, Betty Rosa, y advirtió que la falta de transparencia podría estar dejando a miles de estudiantes sin recursos esenciales.

En una carts, el legislador alertó recientemente que sin una implementación efectiva del mandato, Nueva York corre el riesgo de incumplir su objetivo de ampliar el acceso a oportunidades educativas.

Gounardes citó cifras de la National College Attainment Network, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que indican que solo el 68% de los estudiantes de último año de secundaria en el estado completaron la FAFSA este año.

De confirmarse, ese porcentaje representaría apenas un aumento de tres puntos frente al año anterior, pese a que el mandato estatal ya está en vigor.

De acuerdo con la NCAN, una mayor tasa de finalización permitiría a los estudiantes de Nueva York acceder a unos $200 millones de dólares adicionales en Becas Pell federales.

Durante el año escolar 2024-25, los alumnos del estado recibieron alrededor de $600 millones de dólares en este tipo de ayudas, que generalmente no deben reembolsarse, además de otros $900 millones en asistencia estatal y federal, según datos oficiales citados por el medio neoyorquino.

En declaraciones recogidas por The New York Post, Gounardes sostuvo que el retraso en la publicación de los datos está frenando un esfuerzo que podría ser “transformador” para miles de jóvenes que buscan ingresar a la universidad o a programas de formación profesional.

Por su parte, el Departamento de Educación estatal aseguró que está trabajando con las escuelas para recopilar y verificar la información.

Un portavoz del SED indicó a el Post que los datos se harán públicos una vez que el proceso de validación haya concluido y subrayó el compromiso de la agencia de garantizar que los estudiantes tengan acceso claro a las opciones de financiamiento para la educación superior.

La gobernadora Kathy Hochul también defendió la ley FAFSA universal y la calificó como una pieza central de su agenda de asequibilidad. En un comunicado citado por The New York Post, su oficina afirmó que el estado continuará colaborando con el Departamento de Educación del estado de Nueva York para asegurar el cumplimiento de la legislación.

