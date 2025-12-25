Putin envía felicitación por Navidad a Trump mientras el diálogo bilateral sigue en pausa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación por Navidad a su homólogo estadounidense Donald Trump, pero el Kremlin descartó que exista, por ahora, la posibilidad de una conversación telefónica entre ambos mandatarios.

Así lo confirmó este martes el portavoz de la Presidencia rusa Dmitri Peskov, quien precisó que Putin ya hizo llegar a Trump un telegrama con buenos deseos por las fiestas. Sin embargo, aclaró que la llamada anunciada para la noche no tendrá al líder estadounidense como interlocutor.

“No debemos esperar una conversación telefónica con Trump hoy. No está prevista”, afirmó Peskov durante su habitual contacto con la prensa.

Desde febrero de este año, cuando ambos líderes retomaron el diálogo directo por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, Putin y Trump han mantenido al menos cuatro conversaciones telefónicas.

La más reciente se produjo el 16 de octubre, a iniciativa del Kremlin, y estuvo marcada por una advertencia del mandatario ruso sobre el eventual suministro de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Kiev.

En ese contexto, Trump llegó a plantear un posible encuentro con Putin en Budapest, una propuesta que no avanzó ante la falta de progresos en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Desde entonces, la relación bilateral ha seguido marcada por tensiones. La Casa Blanca impuso sanciones a las dos mayores compañías petroleras rusas y presentó un plan de paz inicial de 28 puntos, que posteriormente fue reducido a 20 tras consultas con Ucrania y aliados europeos.

Moscú ha señalado que estudiará la propuesta con atención, aunque ha adelantado que considera inaceptables varios de sus planteamientos.

