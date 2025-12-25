Qué comer tras los brindis para sentirte como nuevo
Combate la resaca con ciencia: repón electrolitos con plátano y aguacate, desintoxica tu hígado con huevos y reduce la inflamación con caldo de pollo
Llegan las celebraciones, los brindis, quizás unas copas de más y al día siguiente el cuerpo se resiente: aparece la resaca. Para contrarrestar los efectos de la resaca hay alimentos que se recomiendan para una pronta recuperación.
Algunos alimentos ayudan a aliviar la resaca son efectivos porque actúan en varios niveles en el organismo: reponiendo electrolitos perdidos, reduciendo la inflamación y apoyando el metabolismo del alcohol mediante enzimas como ADH y ALDH, según estudios científicos.
Tomando en cuenta estas características para combatir la resaca se deben elegir alimentos ricos en potasio, antioxidantes y proteínas, preferiblemente sin lácteos y dándole prioridad a la hidratación, para un mayor efecto reparador.
Alimentos clave para la resaca
Los plátanos ayudan a reponer potasio afectado por el alcohol, combatiendo fatiga y deshidratación. Medio plátano mediano aporta el 11-12% del valor diario recomendado. Otro alimento, son los huevos por ser rico en cisteína, que produce glutatión para descomponer subproductos tóxicos del alcohol y reducir síntomas como náuseas.
Mientras que los espárragos ayudan a aumentar la actividad de enzimas que metabolizan alcohol y protegen células hepáticas del daño oxidativo. Frutas como la pera, sea fresca o en jugo, contribuyen a reducir los niveles de alcohol en sangre hasta un 21% y mejoran memoria, sensibilidad a luz y sonido, según un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina.
También las frutas ricas en antioxidantes como arándanos combaten inflamación post-alcohol, según la evidencia científica. El omega-3 del salmón baja marcadores inflamatorios y las verduras como la batata aportan vitamina A (más del 200% DV por taza), magnesio y potasio para rehidratación y antiinflamación.
Las proteínas como pollo elevan zinc y niacina, asociadas a menor severidad de resaca. Por lo que un caldo de pollo ayudaría a reponer electrolitos y minerales perdidos por los efectos del alcohol. Las frutas ricas en agua como la sandía rica en L-citrulina ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y rehidrata (90% agua), aguacate para potasio (20% DV) y protección hepática. Los tomates por naringenina antioxidante que acelera procesamiento de alcohol.
Importante evitar los lácteos, alineado con tus preferencias, optando por frutos secos como nueces de Brasil por selenio antiinflamatorio.
