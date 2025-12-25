Zelenski discute “nuevas ideas” de paz en Ucrania con emisarios de la Casa Blanca

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sostuvo este jueves una conversación con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que discutieron nuevas propuestas para avanzar hacia un posible acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia.

En un mensaje dirigido a la población, Zelenski calificó el intercambio como “realmente bueno” y explicó que se abordaron ideas renovadas sobre el formato de las negociaciones, posibles reuniones y la hoja de ruta de los contactos diplomáticos.

El mandatario precisó que la llamada se extendió por cerca de una hora y adelantó que el ministro de Defensa y jefe del equipo negociador ucraniano Rustem Umérov también tiene previsto mantener conversaciones con Witkoff y Kushner para profundizar en los detalles.

Aunque reconoció que aún existen asuntos delicados por resolver, Zelenski aseguró que Kiev y Washington comparten una visión común sobre cómo avanzar.

“Todavía hay temas sensibles, pero junto con la parte estadounidense sabemos cómo garantizar que esto suceda. Las próximas semanas podrían ser intensas”, afirmó.

Durante el diálogo, el presidente ucraniano pidió además a los enviados de la Casa Blanca que transmitieran sus felicitaciones navideñas al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a su familia.

Zelenski también aprovechó para agradecer el respaldo de Washington y de sus aliados internacionales, y subrayó la importancia de mantener la presión sobre Moscú.

“Gracias a Estados Unidos y a todos los que siguen presionando a Rusia para que entienda plenamente que prolongar esta guerra tendrá consecuencias graves”, señaló.

La conversación se produce después de que Zelenski presentara esta semana, por primera vez de manera detallada, un plan de paz de 20 puntos elaborado conjuntamente por Ucrania y Estados Unidos. La propuesta contempla, entre otros aspectos, garantías de seguridad para Kiev y un pacto de respuesta en caso de una nueva agresión.

Según el gobierno ucraniano, Washington ya trasladó el plan a Moscú, aunque hasta el momento el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha emitido una posición oficial al respecto.

