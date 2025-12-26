Donald Trump defiende el ataque en Nigeria contra el Estado Islámico: “Advertí que se desataría un infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes los ataques aéreos lanzados el jueves contra objetivos del Estado Islámico en Nigeria, y aseguró que se trató de una respuesta a una supuesta “masacre” de cristianos en ese país africano.

Los bombardeos se produjeron el mismo día de Navidad y fueron confirmados posteriormente por autoridades nigerianas como una operación conjunta.

Desde su residencia privada en Florida, donde pasa las festividades navideñas, Trump anunció en redes sociales que fuerzas estadounidenses habían ejecutado un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

Horas más tarde, el gobierno nigeriano confirmó la ofensiva y señaló que se basó en información de inteligencia y planificación operativa conjunta. Según el mandatario estadounidense, la acción militar respondió a advertencias previas dirigidas a grupos islamistas armados, publicó Efe.

“Les advertí que, si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”, escribió Trump el 25 de diciembre.

Las declaraciones de Trump se suman a denuncias realizadas en noviembre, cuando designó a Nigeria como país de “especial preocupación” por presuntas violaciones graves de la libertad religiosa y amenazó con una posible intervención militar.

Aliados políticos del mandatario han hablado incluso de un supuesto “genocidio” contra cristianos.

Estados Unidos lanzó más de una docena de Tomahawk

El ataque estadounidense se concentró en el noroeste de Nigeria, una región fronteriza con Níger donde operan células vinculadas al Estado Islámico. De acuerdo con una evaluación inicial del Comando para África de Estados Unidos, más de una decena de misiles Tomahawk fueron lanzados desde un buque de la Armada desplegado en el golfo de Guinea.

Causó la muerte de “múltiples” personas en el estado de Sokoto.

El gobierno nigeriano confirmó la operación conjunta, pero rechazó la narrativa de una persecución sistemática contra cristianos.

En un comunicado, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Nigeria, teniente general Samaila Uba, afirmó que los ataques buscaron debilitar la capacidad operativa de los grupos terroristas y minimizar los daños colaterales.

Además, subrayó que la violencia armada en el país afecta tanto a musulmanes como a cristianos.

Nigeria enfrenta desde hace años una compleja red de grupos armados con distintas motivaciones, incluidos el Estado Islámico y organizaciones vinculadas a Al Qaeda.

En el noreste del país, Boko Haram ha protagonizado una insurgencia desde 2009, agravada a partir de 2016 con la aparición del Estado Islámico de la Provincia de África Occidental. Cifras oficiales indican que estos grupos han causado más de 35,000 muertes y alrededor de 2.7 millones de desplazados internos, la mayoría de ellos musulmanes.

En medio de esta controversia, Trump encontró apoyo en la rapera Nicki Minaj, quien se sumó a sus denuncias sobre la situación de los cristianos en Nigeria. Durante un evento organizado por la misión estadounidense ante la ONU, la artista agradeció al presidente por priorizar el tema y pedir acciones internacionales para frenar el extremismo y la violencia religiosa.

