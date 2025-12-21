Nicki Minaj elogia a Donald Trump: “Siento un profundo respeto y admiración”

La rapera Nicki Minaj elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de conservadores en Arizona que conmemoraba al fallecido activista Charlie Kirk.

Nicki Minaj asistió a la convención anual de Turning Point USA y se unió a Erika Kirk, viuda del activista que fue asesinado el 10 de septiembre durante un evento en la Universidad de Utah. La rapera se unió al movimiento Make America Great Again a pesar de que en el pasado criticó las políticas de Trump, un cambio de opinión que ha despertado interés en el publico.

Erika Kirk entrevistó a Nicki Minaj durante el evento y le preguntó qué pensaba sobre el presidente Trump. “Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sabe, pero le ha dado esperanza a mucha gente”, respondió la rapera, según reseña PEOPLE.

La rapera también elogió al vicepresidente JD Vance. “Esta administración está llena de gente con alma y corazón, y me siento orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente me hace… bueno, los quiero mucho a ambos. Ambos tienen una capacidad extraordinaria para conectar con ellos”, dijo Minaj.

Erika Kirk y Nicki Minaj conversan en Turning Point USA’s en Arizona. Crédito: Jon Cherry | AP

Erika Kirk le preguntó a Minaj, quien nació en Trinidad y Tobago, qué causó su apoyo a Donald Trump, un político a quien criticó en el pasado. Según dijo la rapera, su cambio de opinión se debe a que se cansó de que “la empujaran”.

“Simplemente me cansé de que me empujaran. Así que cuando ya no aguantas más, te das cuenta: ‘Un momento, ¿por qué me importan estas personas y lo que piensan? ¿Quiénes son?’ Ni siquiera saben quiénes son. Así que no voy a ceder más. No voy a ceder nunca más”, dijo Nicki Minaj.

Esta posición contrasta con la crítica que hizo en el pasado sobre las políticas migratorias de Donald Trump durante su primer periodo presidencial. En 2018 Minaj publicó un mensaje en el que condenaba la política migratoria de tolerancia cero de Trump , que separó a más de 5,000 niños de sus familias en la frontera con México, según reseña AP. Minaj se describió como una “inmigrante ilegal” ya que llegó al país a los 5 años desde Trinidad y Tobago.

“Esto me da mucho miedo. Por favor, paren esto. ¿Se imaginan el terror y el pánico que sienten estos niños ahora mismo?”, publicó entonces en Instagram.

