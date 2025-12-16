Trump amplía la prohibición de viajes: estos son los 5 nuevos países afectados

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes una ampliación de la prohibición de viajes, que suma cinco países más a la lista de naciones cuyos ciudadanos tienen vetado el ingreso al país y establece nuevas restricciones para otros 15, en una medida que refuerza el endurecimiento de la política migratoria y de seguridad nacional.

Según informó The Associated Press, la decisión se produce después del arresto de un ciudadano afgano acusado de disparar contra dos soldados de la Guardia Nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Ese hecho volvió a poner la seguridad fronteriza y los controles migratorios en el centro del debate político del gobierno del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca detalló que a partir de ahora Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria se incorporan al grupo de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos.

Además, el gobierno impuso una restricción total de viajes para personas que porten documentos emitidos por la Autoridad Palestina, una decisión que amplía el alcance geopolítico de la medida.

La administración Trump también anunció restricciones parciales para ciudadanos de otros 15 países, entre ellos Angola, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia y Zimbabue, así como Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania y Tonga.

Esta ampliación se suma a la proclamación firmada en junio, cuando Trump restableció una política emblemática de su primer mandato al prohibir el ingreso de ciudadanos de 12 países, incluidos Afganistán, Haití, Irán, Libia, Somalia y Yemen, y endurecer las condiciones de entrada para otros siete, entre ellos Cuba, Venezuela y Burundi.

En el comunicado que acompaña la nueva proclamación, la Casa Blanca sostuvo que muchos de los países afectados presentan “corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco confiables y antecedentes penales difíciles de verificar”, factores que complican la evaluación de riesgos para autorizar viajes a Estados Unidos.

También se mencionan altas tasas de permanencia irregular, falta de cooperación en procesos de deportación y debilidades en el control gubernamental como razones clave para las restricciones.

“Las limitaciones son necesarias para impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros sobre los cuales Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan”, señala el documento oficial citado por AP.

Las autoridades vinculan la medida con objetivos de seguridad nacional, política exterior y lucha contra el terrorismo.

Sigue leyendo:

• USCIS endurece normas sobre fotografías para documentos migratorios y reduce su vigencia

• Tom Homan pide a inmigrantes que están irregularmente en EE.UU. que se “vayan a casa”

• EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar para 7 países de América Latina y el Caribe