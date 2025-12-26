Embarazada detalla cómo agentes de ICE en Puerto Rico arrestaron a su esposo haitiano cerca de clínica en Nochebuena

NUEVA YORK – La esposa del migrante haitiano detenido por las autoridades federales en Puerto Rico en Nochebuena cuando esta acudía a una cita médica en una clínica en San Juan dijo que el hombre le pidió que no llorara.

La mujer, que tiene casi seis meses de embarazo, indicó que, justo cuando le estaban tomando los signos vitales en Health Pro Med de Barrio Obrero, le notificaron que su pareja había sido detenida.

“El me deja frente a Health Pro Med, se fue a parquear. Cuando estoy cogiéndome los (signos) vitales, me llama el amigo de él, ‘a tu esposo lo agarraron’. No me llegué a coger los vitales. Le dije a la enfermera que me dieran una cita nueva. Pude comunicarme con él y él me dijo que lo tenían en el consulado. Me dijo que no llorara”, relató la fémina de origen dominicano a El Nuevo Día.

“Es triste tanto para mí como para muchas familias que han pasado por este proceso. Muy doloroso por mi niña, porque mi niña siempre está pendiente a su papá. Me pregunta: ¿mami, dónde está papi?”, añadió la embarazada quien, por temor a represalias, pidió que no se revelara su identidad.

Cuando ocurrió el arresto, el matrimonio acudía a la cita de cuidado prenatal de la mujer, quien cuenta con permiso de residencia.

En respuesta a la intervención, la oficina de ICE en San Juan dijo por redes sociales que el hombre fue uno de tres detenidos con estatus migratorio irregular durante una jornada de arrestos antes de Navidad.

“En la mañana de hoy, como parte de los esfuerzos migratorios, ICE detuvo a tres personas con estatus migratorio irregular, dos de nacionalidad dominicana y uno de nacionalidad haitiana. Las detenciones se realizaron en las áreas de Villa Palmera y Barrio Obrero”, confirmó Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI (Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional) San Juan, en el mensaje en X.

“Aprovechamos esta oportunidad para enfatizar la importancia de cooperar con las autoridades y resaltar que el incentivo para salir voluntariamente del país aumentó a $3,000 hasta el 31 de diciembre”, añadió el comunicado que no abunda en los detalles de los casos.

Poco después de los hechos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) junto a otras organizaciones circularon un parte de prensa en el que exigían explicaciones tanto de la oficina del HSI en San Juan como de la gobernadora Jenniffer González Colón, y del secretario de Salud, Víctor Ramos, sobre los arrestos cerca de lugares sensibles como centros de salud. Según argumentaron en el comunicado, este tipo de acciones impide y desalienta que miembros de comunidades migrantes acudan a recibir servicios médicos.

“En semanas recientes, el director interino de HSI en San Juan, Yariel Ramos, ha dicho en declaraciones a medios de comunicación que la agencia federal prometió no realizar arrestos en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, sabemos y hemos denunciado que no se trata solamente de no hacer detenciones en el interior de hospitales, sino en los alrededores, como la comunidad ya ha denunciado en diversas ocasiones y como, en efecto, pudimos corroborar que ocurrió esta mañana”, denunciaron la ACLU y Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y Kilómetro Cero.

De acuerdo con la información que manejan las entidades, el hombre detenido, de 27 años, había solicitado Estatus de Protección Temporal (TPS) de Puerto Rico, por la situación de inseguridad que vive Haití y el peligro al que estaría expuesto si regresa a su país de origen.

La menor hija de la pareja tiene un año y medio.

El TPS es un programa que le permite a ciudadanos extranjeros de países designados que enfrentan conflictos, desastres o crisis, vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos sin temor a la deportación. Se trata de una medida humanitaria que ofrece protección contra la deportación, aunque no proporciona un camino hacia la residencia permanente.

Las organizaciones precisaron que la intervención de agentes federales con el hombre se dio justo antes de entrar a la clínica. Los grupos argumentaron que la detención ocurrió sin el debido proceso de ley, de forma discriminatoria y motivada por perfil racial.

“La manera discriminatoria en que se ejecutan estas detenciones es inhumano siempre, pero particularmente denunciamos la frialdad con la que estos agentes y las agencias federales pertinentes ejecutan estas detenciones en el día de Nochebuena, ignorando por completo el impacto que causan en los núcleos familiares, en la niñez, las juventudes y en la comunidad migrante en general, además del impacto emocional y hasta físico en la persona detenida”, resaltaron.

Los activistas también pidieron acción urgente por parte del alcalde de San Juan, Miguel Romero, para establecer medidas precisas, como ordenanzas municipales, en favor de las comunidades migrantes.

“Plantear que su Administración no colabora, sin tomar acciones contundentes de protección a las comunidades inmigrantes que residen en la capital, es lo mismo que colaborar con las agencias y agentes federales que todos los días salen a la calle a ejecutar arrestos basados exclusivamente en perfiles raciales y políticas ilegales, antiderechos, e impidiendo el acceso a servicios de salud, pero también de educación y de justicia”, cuestionaron.

En declaraciones al referido periódico, Annette Martínez-Orabona, directora de la ACLU, insistió en el planteamiento de perfil racial.

“Este caso reúne todas las características de un caso de racial profiling (perlifamiento racial). Ya nosotros lo venimos denunciando desde el inicio de esta jornada bajo el presidente (Donald) Trump de detenciones migratorias ilegales. En este momento, lo que nosotros desde la ACLU estamos denunciando es que esta persona no debe pasar un solo minuto detenida, mucho menos tomando en cuenta las circunstancias en las que fue detenido acompañando a su compañera a una cita médica necesaria, porque tiene un embarazo de cinco meses, aproximadamente. Es un embarazado delicado también, porque estamos hablando de una mujer que tiene una condición de alta presión, y en el día de hoy no pudo tener su cita prenatal, que debe ser la prioridad del gobierno de Puerto Rico y el federal, proteger a esta mujer y a esta familia de una persecución racial contra estas personas por su color de piel, porque es haitiano”, afirmó la expertan en derechos civiles y humanos.

Sigue leyendo:

Directora de la ACLU en Puerto Rico sobre redadas migratorias: “Son expediciones de pesca a ver quién cae”

Jefa de HSI (DHS) en Puerto Rico rechaza que arresten a migrantes en la isla con base en perfil racial

Migrante dominicana víctima de violencia doméstica regresará a Puerto Rico tras arresto cuando acudió a registrar su negocio

(VIDEOS) ICE en Puerto Rico defiende proceder de agentes en operativo migratorio en Capetillo, San Juan

(VIDEOS) Líder pro inmigrantes sobre choque en P.R. entre agentes de ICE y residentes en San Juan: “Andan pescando en las calles”

