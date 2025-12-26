Gobierno de México decomisó bienes y drogas vinculados a exatleta canadiense

El Gobierno de México informó sobre el decomiso de 62 motocicletas de alta gama, droga y diversos bienes durante una serie de operativos realizados en la Ciudad de México y el Estado de México, vinculados a Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI y presuntamente relacionado con el Cartel de Sinaloa (CDS).

De acuerdo con un comunicado conjunto de dependencias federales de seguridad, agentes ejecutaron cuatro cateos en inmuebles asociados a un ciudadano extranjero identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses.

Las autoridades explicaron que las acciones derivaron de labores de cooperación bilateral y de líneas de investigación sobre actividades delictivas de carácter transnacional. Tras reunir pruebas, un juez de control autorizó las órdenes de cateo.

Durante los operativos se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, además de 62 motocicletas de lujo, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos útiles, un cargador y diversa documentación. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo oficial, mientras que los bienes decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

El pasado 8 de diciembre, la Embajada de Estados Unidos en México confirmó que el FBI busca a Ryan Wedding, a quien señala como operador desde territorio mexicano en alianza con el Cartel de Sinaloa y líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína.

Washington ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. La cifra fue elevada el 19 de noviembre, cuando el Gobierno estadounidense también anunció sanciones financieras contra Wedding, así como contra nueve personas y nueve empresas relacionadas.

Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, figura actualmente en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Según el Departamento de Estado, tras su retiro deportivo se integró al narcotráfico y México sería su última base de operaciones conocida.

