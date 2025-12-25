Falleció gimnasta brasileña Isabelle Marciniak a los 18 años

Isabelle Marciniak, excampeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica y considerada una de las jóvenes promesas de esta disciplina en el país, falleció el miércoles a los 18 años de edad, informó la Federación Paranaense de Gimnasia.

De acuerdo con la entidad, la deportista murió a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. La información fue confirmada por medios locales.

Pese a su corta edad, Marciniak había construido un destacado palmarés tanto a nivel regional como nacional. Originaria del estado de Paraná, en el sur de Brasil, consiguió múltiples títulos y se consolidó como una figura emergente dentro de la gimnasia rítmica brasileña.

Uno de sus logros más recientes se produjo en 2023, cuando se coronó campeona junto al trío adulto del Club Agir de Curitiba, institución a la que pertenecía.

En 2021, alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al obtener la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño Juvenil de Gimnasia Rítmica. Ese mismo año también ganó la presea dorada en la prueba con pelota y la medalla de plata en la modalidad de cinta.

El velatorio se realizará este jueves en Araucária, su ciudad natal, ubicada en la región metropolitana de Curitiba, donde posteriormente será sepultada.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Federación Paranaense de Gimnasia expresó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de condolencias a familiares, amistades, compañeras de equipo, entrenadores y a toda la comunidad de la gimnasia.

“Que su trayectoria, su amor por el deporte y su recuerdo sigan siendo una inspiración para quienes creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación”, señaló la entidad.

