Exluchador y alcalde de Tennessee critica a Mick Foley por separación de WWE vinculada a Trump

Una de las últimas polémicas que mezcló política y deporte fue la separación de Mick Foley de WWE por sus vínculos con Donald Trump. La decisión fue cuestionada el pasado lunes por una leyenda de la compañía y actual alcalde del condado de Knox en Tennessee.

Glenn Jacobs, mejor conocido en el mundo del wrestling como ‘Kane’ ofreció una entrevista en Newsmax donde dijo que no estaba de acuerdo con Foley, pero que respetaba su opinión política.

“Bueno, ciertamente no es una sorpresa. Sé dónde está Mick políticamente y hemos tenido nuestras discusiones sobre política y siempre hemos sido capaces de mantenerlos civilizados y desearía que eso pudiera suceder más en las plataformas públicas en conjunto”, dijo.

Para el ahora alcalde republicano, Foley se equivocó en su postura y decisión de separar caminos con WWE, suspendiendo su contrato de leyenda y condicionando su futura extensión a la ausencia de Trump en la Casa Blanca.

“Una cosa es que vivimos en un país donde somos libres de estar en desacuerdo sobre las cosas, y creo que Mick está equivocado, sin embargo, tiene derecho a su opinión”, expresó Jacobs.

“Defenderé su derecho a decir eso, incluso si creo que está equivocado y esa es la belleza de Estados Unidos. Ojalá eso estuviera por todas partes en lugar de solo luchar”, cerró.

Kane speaks on Mick Foley deciding to part ways with WWE because of Trump ties.



“I think he’s wrong, but everyone has the right to their own opinion”



(News Max)



pic.twitter.com/8RjjGls2jj — FADE (@FadeAwayMedia) December 22, 2025

Kane fue campeón mundial de la WWE, campeón por equipos y campeón intercontinental. Ingresó al Salón de la Fama de la WWE en 2021. En cuanto a Foley, también es excampeón del mundo y entró en el Salón de la Fama de la WWE en 2013.

Mick Foley se separa de WWE por Donald Trump

El pasado 15 de diciembre Foley acudió a su cuenta de Instagram y soltó la bomba. El exluchador anunció su separación de WWE como leyenda gracias los vínculos de la compañía con Donald Trump.

Foley mostró su desacuerdo con las políticas migratorias y el clima antimigrante en Estados Unidos desde la llegada de Trump. También alegó que los comentarios del mandatario republicano tras la muerte del actor y productor Rob Reiner lo llevaron a tomar la decisión.

La cercanía de Trump con WWE viene de antes de que el empresario se convirtiera en político. Actualmente, TKO Group, propietario de UFC y WWE, ha recibido a Trump en numerosos eventos de UFC PPV este año. La UFC está planeando actualmente un gran evento de lucha en la Casa Blanca en 2026.



Sigue leyendo:

· La leyenda Mick Foley se separa de WWE por culpa de Donald Trump

· Luchador de WWE se hizo viral por rechazar jersey de las Chivas del Guadalajara [VIDEO]

· ‘Canelo’ Álvarez se hace viral por aparecer como fan en evento de la WWE en Guadalajara