Premier League: ¿Por qué hay un solo partido de Boxing Day?

El Boxing Day es uno de los días más emblemáticos de la Premier League. Sin embargo, en esta temporada presenta una imagen atípica: solo un partido programado el 26 de diciembre.

Manchester United vs. Newcastle será el único partido que se dispute en esta fecha, a diferencia de los ocho que se jugaron el año pasado.

Premier League cambia el calendario por exceso de partidos

La Premier League explicó desde octubre que la decisión responde a la creciente presión del calendario, derivada principalmente de la expansión de las competiciones europeas.

El nuevo formato de la Champions League, implementado la temporada pasada, amplió el torneo de 32 a 36 equipos, incrementando el número de partidos y extendiendo la fase de liga hasta enero, además de sumar una ronda de playoffs en febrero.

A esto se añaden los compromisos de la Europa League y la Conference League, lo que ha generado “varios desafíos” para la planificación de jornadas en el fútbol inglés, especialmente durante el periodo festivo.

Otro factor clave es la política de la Premier League de garantizar tiempos mínimos de descanso entre partidos para los futbolistas durante las fiestas de fin de año.

Con el Boxing Day cayendo en viernes, la liga optó por repartir la jornada entre el 26 y el 28 de diciembre, con siete partidos el sábado y dos más el domingo, en lugar de concentrar la mayoría de los encuentros en un solo día.

Premier League promete más partidos en Boxing Day 2026

Desde la organización también buscaron tranquilizar a los aficionados, asegurando que el Boxing Day recuperará mayor protagonismo en 2026, cuando el 26 de diciembre caerá en sábado, lo que facilitará la programación de más partidos en esa fecha.

Mientras tanto, el duelo entre Manchester United y Newcastle será el único representante de una jornada que, aunque reducida, sigue simbolizando una de las tradiciones más reconocidas del fútbol inglés, ahora adaptada a las exigencias de un calendario cada vez más saturado.

