Hombre quemado con gasolina en Times Sq, Nueva York: arrestan a sospechoso al aterrizar en aeropuerto JFK

Ahmad Mossad, joven de 23 años, fue acusado tras aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York procedente de Egipto como sospechoso de haber rociado a un hombre con gasolina y prenderle fuego en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial.

El crimen sucedió el 16 de marzo de este año. Según los fiscales el sospechoso, vendedor ambulante de comida residente de Nueva Jersey, huyó a Egipto a las pocas horas del ataque. Este lunes, nueve meses después, fue acusado de intento de homicidio y agresión por supuestamente atacar a Mark Whyte, un promotor de discotecas de 45 años, después de que ambos tuvieran un breve altercado en un puesto de comida cerca de la discoteca Nebula, en W. 41st St y Broadway.

Fuentes policiales informaron previamente al Daily News que el puesto de comida pertenecía al tío del sospechoso. Agentes de la policía de Nueva York arrestaron a Mossad en el aeropuerto JFK el 25 de noviembre, bajo sospecha de haber cometido el ataque incendiario, que dejó a la víctima con quemaduras de tercer grado en el 20% de su cuerpo.

Los fiscales alegan que, tras una discusión entre los dos hombres, Mossad llenó una pequeña botella con gasolina del puesto de comida y caminó de un lado a otro por la acera, esperando el momento para atacar a la víctima.

“Este presunto intento de asesinato es absolutamente atroz”, declaró el lunes en un comunicado el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. “El acusado supuestamente intentó evadir la justicia durante más de ocho meses huyendo inmediatamente al extranjero, a Egipto, pero finalmente fue detenido gracias al arduo trabajo de nuestros fiscales y la policía de Nueva York. Sé que la víctima ha sufrido lesiones extremadamente dolorosas como resultado de este incidente, y espero que continúe mejorando y recuperándose”.

Su próxima comparecencia ante el tribunal quedó programada para el 28 de enero. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Un video de YouTube se difundió donde se ve a Whyte aturdido pero consciente, de pie en la calle sin camisa mientras la policía y el personal médico lo cubrían con una manta tras el ataque, mostrando quemaduras en la cara, el pecho, el torso, el cuello y la espalda. Se recomienda prudencia al observar las imágenes.

Días después, una mujer que se identificó como la esposa del dueño del puesto de comida dijo que Whyte era un cliente frecuente que había “enojado” al sospechoso, lo que había provocado un enfrentamiento físico entre ellos el año pasado. “Nunca volverá”, dijo ella en árabe sobre su pariente.

“Nebula” abrió sus puertas en noviembre de 2021 con un espacio de varios niveles de 11,000 pies cuadrados con capacidad para 700 personas, lo que lo convierte en el club nocturno más grande que se ha abierto en Manhattan en años, indicó la revista Time Out en aquel momento.

A principios de este mes Hiram Carrero, adolescente de 18 años, fue arrestado como sospechoso de haber quemado al azar a un hombre sin hogar a bordo de un tren del Metro de Nueva York en Midtown Manhattan.

En diciembre de 2024 un hombre prendió fuego al azar a Debrina Kawam (57) causando su muerte en un tren de la línea F en Coney Island. En enero otro pirómano intentó quemar a un pasajero que dormía en un vagón del Metro, además de iniciar otros fuegos alrededor de la ciudad.

A comienzos de 2024 un hombre de 73 años que padece una enfermedad mental fue quemado en Brooklyn (NYC) con gasolina por una vecina a la que le debía $100 dólares, deuda que ya le había pagado, según una hermana de la víctima.