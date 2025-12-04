Joven latino incendió a pasajero en el Metro de Nueva York: acusación

Hiram Carrero, adolescente de 18 años, fue arrestado como sospechoso de haberle prendido fuego al azar a un hombre sin hogar a bordo de un tren del Metro de Nueva York en Midtown Manhattan.

Oficiales de la Policía de Nueva York lo arrestaron esta mañana tras ser identificado como sospechoso, dos días después de que la policía publicara imágenes de vigilancia. Carrero reside en Harlem, aunque no se supo de inmediato fue detenido en su domicilio.

Carrero enfrenta cargos de intento de homicidio, incendio provocado, agresión, daños a la propiedad y conducta temeraria por el impactante ataque ocurrido el lunes cerca de las 3:00 a.m. Según NYPD, la víctima viajaba en un tren de la línea 3 con dirección norte. Cuando las puertas se abrieron en la parada 34th St/Penn Station se le acercó un individuo que entró brevemente en el vagón y le prendió fuego antes de salir al andén. Posteriormente huyó a pie y subió a otro tren de la línea 3 con dirección norte, con destino desconocido.

Un empleado de MTA fuera de servicio alertó a la policía tras ver una columna de humo saliendo de la víctima sentada cuando las puertas se abrieron en la parada de Times Square unos cinco minutos después. Los agentes de policía de la comisaría le rociaron agua para extinguir las llamas, relató Daily News.

Los médicos llevaron al hombre al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center con quemaduras graves en la pierna. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Horas después, el mismo lunes, dos adolescentes hispanos de 18 años fueron arrestados como sospechosos de haber disparado en la estación de buses y subterráneo Port Authority, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York.

En diciembre de 2024 Sebastián Zapeta prendió fuego al azar a Debrina Kawam, mujer de 57 años sin hogar, en un tren de la línea F en Coney Island, Brooklyn, causándole la muerte.

La delincuencia en el sistema de transporte público de la ciudad cayó casi 25% en noviembre en comparación con el mismo mes en 2024. Esto convierte al mes pasado en el noviembre más seguro registrado en materia de delitos relacionados con el transporte público, excluyendo la pandemia de COVID-19, cuando el número de pasajeros se redujo considerablemente y el Metro dejó de funcionar las 24 horas.