Memphis Depay presenta ‘Work a lot’, su tema musical tras coronarse campeón con Corinthians

El atacante neerlandés Memphis Depay presentó este viernes Work a lot, su nueva producción musical, una canción con la que responde a las críticas recibidas tras proclamarse campeón de la Copa de Brasil con el Corinthians.

Apenas cinco días después de conquistar su primer gran trofeo con el club paulista, el exjugador del Barcelona y Atlético de Madrid recurrió a sus redes sociales para difundir el tema, en el que reivindica su esfuerzo profesional y cuestiona a quienes ponen en duda su compromiso.

Con una base de rap, Depay reclama “respeto” y subraya que tanto él como sus compañeros trabajan incansablemente, al tiempo que sugiere que sus detractores desconocen el sacrificio que hay detrás de sus logros deportivos y económicos.

“Estoy en el mejor momento de mi vida”, afirma en uno de los versos, mientras que en otro destaca que el éxito es fruto de una dedicación constante: “Sigo acumulando porque trabajamos mucho”.

En la letra también deja claro que mantiene el foco en su carrera y que no se deja afectar por el ruido externo ni por las críticas. “Rezo para que los ciegos sigan escuchando y para que los sordos sigan oyéndome. Todo este trabajo podría matarme”, expresa en otro pasaje del tema.

A sus 31 años, Depay cerró su primera temporada con el Corinthians levantando dos títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil. A lo largo del curso disputó cerca de 50 partidos, con un balance de 12 goles y 10 asistencias.

El pasado domingo fue decisivo al anotar el tanto del triunfo en la final de la Copa de Brasil ante Vasco da Gama (1-2), disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Pese a los éxitos, su rendimiento ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la prensa y de la afición, que en ocasiones le han reprochado una actitud pasiva en el campo. También ha generado controversia su elevado salario en un contexto de dificultades financieras para el club.

Además, tras la conquista del título, el exjugador del Manchester United lanzó duras críticas contra la dirigencia del Corinthians, a la que instó a “despertar” y a apartar a los directivos que, según él, perjudican al equipo.

“Este club necesita crecer y pelear cada año por la Copa Libertadores y el Brasileirão, porque los aficionados lo merecen”, declaró a medios locales.

