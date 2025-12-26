Mbappé viaja a la Copa Africana para apoyar a Marruecos con la camiseta de Achraf Hakimi [Video]

El delantero Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se hizo presente en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat para ver el duelo entre Marruecos y Malí, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025.

El encuentro, que se disputa este viernes en la capital marroquí, cuenta con la presencia del internacional francés en las gradas, donde ha llegado especialmente para apoyar a sus amigos y seguir de cerca el torneo continental.

La aparición de Mbappé genera una enorme expectación, no solo por su estatus como una de las grandes figuras del fútbol mundial, sino también por el impacto mediático que aporta al partido.

🇲🇦 Kylian Mbappé se pone la camiseta de Achraf para animar a la Marruecos de su compañero Brahim en la Copa África



📹 @Juan_Castro_10 pic.twitter.com/MEbLpQ0HKg — MARCA (@marca) December 26, 2025

El francés ha sido invitado por su amigo cercano Achraf Hakimi, capitán de Marruecos, con quien mantiene una estrecha relación desde su etapa conjunta en el Paris Saint-Germain.

Un duelo clave para Marruecos

Mbappé no está solo en Rabat. También se espera la presencia de su hermano Ethan y de sus padres, quienes lo acompañan durante este breve paréntesis en el calendario de clubes. Su asistencia realza aún más el atractivo del encuentro y subraya la dimensión internacional que ha adquirido la Copa de África.

Marruecos vive un inicio ilusionante en la AFCON 2025. El combinado anfitrión debutó con una victoria por 2–0 ante Comoras, con Brahim Díaz como protagonista al marcar el primer gol del torneo.

Ese triunfo ha encendido el entusiasmo de la afición, que hoy llena el estadio con la mira puesta en asegurar el pase a los octavos de final.

El choque frente a Malí es decisivo, y la presencia en las gradas de figuras como Mbappé eleva el perfil del partido a nivel internacional, en un ambiente que ya se siente vibrante en Rabat.

Seguir leyendo:

Haaland se sube a la báscula tras advertencia de Guardiola por el peso navideño

Lamine Yamal jugó un partido playero de Navidad en Dubai (Video)

Marcus Rashford: “Mi objetivo es seguir en Barcelona”