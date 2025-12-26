“Vasco” Aguirre entró en el Top 10 de mejores técnicos de selecciones

El mexicano Javier Aguirre fue incluido entre los 10 mejores entrenadores del año en el ámbito de las selecciones nacionales, según el ranking elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)

Luego de ganar la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana, el técnico mexicano fue ubicado en el décimo lugar de la lista, por debajo de Nestor Lorenzo, el entrenador de Colombia.

El azteca tiene como gran objetivo el Mundial de 2026, torneo en el que México será uno de los países anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos, y en el que buscará dejar una huella histórica.

En la cima de la lista de la IFFHS volvió a aparecer el español Luis de la Fuente, quien fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor seleccionador masculino del mundo.

De la Fuente encabezó la clasificación de 2025 con 136 puntos, superando a Roberto Martínez, actual entrenador de Portugal, y al argentino Lionel Scaloni, ganador del reconocimiento en 2022 y 2023, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Desde que asumió el cargo en 2022, el entrenador nacido español ha guiado a la selección española a importantes éxitos, entre ellos el título de la Liga de Naciones en 2023 y la conquista de la Eurocopa de Alemania 2024.

En el cuarto lugar está Stale Solbakken, seguido por Thomas Tuchel (Inglaterra), Didier Deschamps (Francia), Walid Regragri (Marruecos) y Timur Kapadze (Uzbekistán).

