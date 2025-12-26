Pronóstico del clima en Nueva York para este viernes 26 de diciembre

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) y una mínima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 80% durante el día y del 96% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 36% en el transcurso del día y del 36% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:19 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:34 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las probabilidades de lluvia serán de 63% por la mañana, 25% por la tarde y 63% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.